Российские вузы заставят продавать научные разработки

Региональные вузы заставят «нянчиться» с коммерсантами от науки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 2020 году в России на базе высших учебных заведений собираются создать 120 инновационно-технологических центров. Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева.

По словам чиновницы, получить такой статус может любой университет страны. «На первом этапе планируется, что такие центры будут созданы на 30 площадках, в 2018 году на 40 площадках, а в 2019-м – на 50», – рассказала г-жа Васильева.

Отметим, что экономисты понимают под термином «инновационно-технологический центр (ИТЦ)» организацию, обеспечивающую оптимальное функционирование и развитие субъектов инновационной деятельности, а также содействующую коммерциализации результатов их научно-технической деятельности. С этой целью ИТЦ могут сдавать высокотехнологичным компаниям помещения в аренду, оказывать им техническую, информационную и консультационную поддержку, а также выступать гарантами при поиске предприятиями средств на развитие.

Правда, кто будет создавать нуждающиеся в поддержке ИТЦ высокотехнологичные компании, неизвестно. Вряд ли российские граждане. Ведь, по заявлению главы Минобрнауки, к 2020 году число иностранных студентов в вузах страны должно вырасти почти втрое: с 273 тысяч человек до 750 тысяч человек. Это значит, что через 3 года каждый пятый студент вуза страны будет иностранцем (по данным вице-премьера федерального правительства Ольги Голодец, в настоящее время в 820 высших учебных заведениях России учатся 4,4 миллиона студентов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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