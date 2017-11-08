Южноуральские аграрии побили 25-летний рекорд (ВИДЕО)

Урожай в Челябинской области стал самым большим за последние 25 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году аграрии Южного Урала собрали 2 миллиона 417 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Это на 17% выше прошлогоднего результата и на 35 тысяч тонн (1,5%) больше, чем было собрано в 2011 (до сих пор самом урожайном) году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

«Устойчивая положительная динамика прослеживается в сборе зерновых последние шесть лет, – подчеркнул министр. – Это тоже является заметным достижением, связанным не только с благоприятными погодными условиями последних лет, но и с совершенствованием технологий и повышением культуры земледелия, повышением эффективности государственной поддержки, оказываемой из федерального и регионального бюджетов, расширением парка высокопроизводительной техники».

Наибольший урожай зерна собрали аграрии Брединского района – 278 тысяч тонн зерна. Планки в 200 тысяч тонн преодолели в Варненском, Кизильском и Троицком районах. Вместе с ростом валового сбора зерновых и зернобобовых культур с 2012 года также увеличивается их урожайность. По предварительным данным по отношению к прошлому году урожайность зерновых и зернобобовых культур выросла на 2,3 центнера с гектара, до 17,7 центнеров с гектара. Валовой сбор пшеницы и ячменя вырос на 14% к уровню прошлого года (на 268 тысяч тонн), зернобобовых (горох, нут, чечевица, люпин) – более чем в 2 раза (на 226% к уровню 2016 года), овса – на 29%, гречихи – на 83%.

Самая высокая урожайность зерна зафиксирована в Аргаяшском, Сосновском и Чебаркульском районах – 24,5 – 24,7 центнеров с гектара. Здесь отмечена высокая культура земледелия, хорошо поставлена работа по сортообновлению и сортосмене, качественной подготовке посевного материала, рассказал Сергей Сушков. Высокие показатели по урожайности зерна достигнуты в Еткульском и Чесменском районах, где преодолели планку в 20 центнеров с гектара.

Министр также отметил, что, хотя хозяйства еще не ушли от монокультуры – пшеницы (под нее отводится около 1 миллиона гектаров), диверсификация в растениеводстве с каждым годом усиливается. Все больше полей занимают востребованные на рынке культуры, которые по ценовой конъюнктуре превосходят пшеницу. Это гречиха, горох и люпин, подсолнечник, лен, соя и рапс.

Так, в этом году впервые собрано 5 тысяч тонн сои, что в 3 раза больше уровня прошлого года. Урожайность культуры составила 15 центнеров с гектара. В прошлом году впервые в истории области посевы культур на маслосемена превысили 100 тысяч гектаров. Валовой сбор подсолнечника увеличился с 2012 года в 8 раз, и в этом году может составить 100 тысяч тонн. Это выше урожая прошлого года на четверть.

«Помимо высоких урожаев отмечается и хорошее качество выращенного зерна. Большая часть собранной пшеницы (78%) идет на продовольственные цели (3 и 4 класса), стекловидность твердых сортов пшеницы колеблется от 50 до 75 процентов, это также влияет на закупочные цены. Рост доли продовольственной пшеницы 3 класса – это хорошая перспектива для предприятий, нацеленных на экспорт зерна», – отметил Сергей Сушков.

Развитие животноводческих хозяйств в Челябинской области сдерживает падение цен на зерно

Отдельно министр подчеркнул, что на увеличение урожайности нацелены региональная система господдержки аграрного сектора. «В этом году помимо несвязанной поддержки, выплаченной на условиях софинансирования с федеральным бюджетом (490,9 миллиона рублей), область направила 30 миллионов рублей в виде погектарных субсидий на производство масличных культур и товарного картофеля. 200 миллионов рублей направлено на обновление технического парка, что позволило приобрести около 500 единиц техники и оборудования на сумму около 2 миллиардов рублей (в 2016 году техники было приобретено на сумму около 1,5 миллиарда рублей). Новые энергоемкие тракторы и комбайны позволяют выдерживать сроки посевных и уборочных работ, экономят топливо», – сказал Сергей Сушков.

Вместе с технологией нулевой и минимальной обработки почвы в области активно начинает внедряться система точного земледелия, предполагающая картирование и удаленное управление полевыми работами с помощью спутниковой навигации. В этом году впервые субсидии на внедрение этой системы будут выплачены ряду предприятий по схеме возмещения расходов на проведение НИОКР (12 миллионов рублей) и на приобретение программного обеспечения (9 миллионов рублей). Внедрение системы позволяет сокращать сроки проведения полевых работ, экономить трудовые и материальные ресурсы, повышать урожайность за счет снижения потерь и цифрового анализа данных по росту и развитию сельхозкультур в различные периоды вегетации на том или ином поле.

Дроны помогут повысить урожайность

Повышению урожайности в значительной мере способствуют субсидии на приобретение минеральных удобрений, в этом году на эти цели выплачено 30 миллионов рублей. Также в этом году впервые будут выплачены субсидии (10 миллионов рублей) на введение в оборот незадействованных сельхозугодий, что является залогом для дальнейшего увеличения валового сбора сельхозкультур, уверен министр. В результате продолжения работ по вовлечению пашни в сельскохозяйственный оборот в 2017 году по оперативной информации в обработку было возвращено более 20 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (в 2016 году – 21 тысяча гектаров).

Уборочная кампания 2017 года подошла к концу. Сейчас селяне приступили к осенней обработке пашни, от которой зависит накопление влаги в почве на полях области к началу полевых работ следующего года. По состоянию на 31 октября сельскохозяйственными товаропроизводителями обработано 356 тысяч гектаров площадей, что составляет 107,5% от плана.

«Хочется поблагодарить наших аграриев за этот результат, за высокую динамику развития сельскохозяйственного производства и выразить уверенность в том, что мы сохраним эти темпы и в будущем, 2018 году», – резюмировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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