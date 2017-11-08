Без посредников: пожилой магнитогорец рассчитывался за металлолом паленой водкой

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенных в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году мужчина у неустановленного лица приобрел партию немаркированной акцизными марками алкогольной продукции. В течение 2017 года из гаража, расположенного на территории своего домовладения, приспособленного под пункт приема металлолома, южноуралец продавал спиртное всем желающим. Кроме того, алкоголем он рассчитывался за сданный ему металлолом.

В ходе обысков в доме и гараже у злоумышленника обнаружено и изъято свыше 16 тысяч бутылок алкогольной продукции, общая стоимость которой составила около 3,3 миллиона рублей.

Согласно заключению экспертизы, в изъятых бутылках находилась спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта крепостью 35,8%, не соответствующая требованиям ГОСТ по крепости и составу. Вредные примеси и денатурирующие добавки не обнаружены.

В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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