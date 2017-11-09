Высокие гости внесли коррективы в движение транспорта в Челябинске

Челябинцев предупредили об ограничениях движения на городских магистралях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественный транспорт может менять маршруты на протяжении всего дня. Об этом горожан предупредили в сообществе «Подслушано Челябинский транспорт».

«По нашим данным, сегодня, 9 ноября, будут введены ограничения на следующих магистралях города: дорога на аэропорт; ул. Комарова; ул. Героев Танкограда; ул. Линейная; ул. Енисейская, – сообщается в группе. – Не исключаем введения ограничений в центре Челябинска».

Весь городской общественный транспорт в течение рабочего дня будет менять свои маршруты, предупреждают горожан. «ОГТ велено не позориться и не выводить на центральные улицы и улицы гостевого маршрута автобусы ПАЗ», – объясняют в сообществе возможные изменения движения автобусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.11.17

В Челябинске первоклассницу сняли с балкона многоэтажки. / Самые крутые слухи недели: «…зеленый-презеленый, как моя тоска…». / Сделали «на отцепись»: в центре Челябинска попытались исправить дорожный «косяк» – не получилось (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»