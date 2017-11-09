Челябинская область нацелилась на топ-15 регионов по уровню развития человеческого капитала

Южный Урал планирует войти в число лидеров по уровню развития человеческого капитала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас Челябинская область по этому показателю занимает 30-е место среди регионов России и планирует существенно улучшить свои позиции в ближайшие 15 лет. Об этом заявил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Чтобы попасть в топ-15 рейтинга, власти Южного Урала намерены сделать упор на здоровье молодежи, развитии малых городов и сельских территорий, отметил чиновник. Это позволит удержать баланс в развитии с промышленными центрами. «Мы хотим, чтобы работал принцип: где родился – там и пригодился. Для этого людям нужно дать интересную работу, качественное образование и здравоохранение», – подчеркнул министр.

При этом правительство Челябинской области понимает, что продолжающаяся автоматизация производств и модернизация промышленных предприятий приведет к высвобождению кадров. «В рамках стратегии-2035 мы намечаем альтернативные направления развития отраслей, которые не были базовыми для нас, – рассказал Сергей Смольников. – Это сельское хозяйство, сфера услуг. В этой плоскости должны работать государство и бизнес. Есть понимание перспективных направлений, которые выстрелят в ближайшие годы. На них и нацелим свои образовательные программы, чтобы, когда возник бизнес-спрос на новые профессии, мы бы к тому моменту переобучили персонал».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.11.17

ГИБДД предупредила южноуральцев о заторах на трассе М5. / В Кыштыме аферисты под видом прокурора выманили у коммунальщиков деньги и дорогой алкоголь. / Высокие гости внесли коррективы в движение транспорта в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»