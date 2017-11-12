Козни Венеры. Гороскоп РИА «Новый День» на 13 – 19 ноября 2017

В третью неделю ноября Солнце и Венера будут находиться в знаке Скорпиона, Меркурий будет у Стрельца, а Марс – у Весов.

Солнце в Скорпионе пробуждает в людях властность, требовательность, нетерпеливость, склонность к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. В то же время оно воодушевляет на трудовые подвиги, воздействуя на их амбиции, стремление подтвердить свою значимость и способности. Солнце будет подталкивать к активности в стремлении утвердить свою точку зрения, подтвердить своё место в иерархии, либо подняться на ступень выше.

При Меркурии в Стрельце люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять общительность, любознательность, любопытство. Они в это время склонны строить грандиозные планы, рисковать, смотрят в будущее с оптимизмом. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, установления контактов, ведения переговоров.

Венера в Скорпионе эмоционально напряжена, в действиях чувства могут опережать разум, поэтому люди в контактах между собой должны соблюдать определённую осторожность, деликатность, выбирать слова, оценивать уместность разговора, и т.д. Деловая активность, в связи с таким настроением, сопряжена с риском необдуманных поступков. Люди из-за пустяка могут оказаться в ситуации полного краха, а иногда, наоборот, иррациональность Венеры может незаслуженно обогатить (но лучше на это не рассчитывать). Марс в Весах настраивает людей на коллективные действия, причём, каждый стремится использовать чужие возможности для достижения своих целей. При разумном подходе это даёт совместную деятельность, полезную для всех участников, в противном случае приводит к скандалам и может обернуться провалом всей работы.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем и Марсом. Венеры с Ураном, Сатурном и Нептуном, Солнца с Сатурном и Юпитера с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем и Нептуном, Урана с Сатурном и Солнца с Венерой. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – на весь период он положительный, с перспективой улучшения в будущем. Подходящее время для заключения договоров, составления и подписания важных документов, установления новых связей, совместной деятельности, участия в массовых мероприятиях. Основная работа в этот период будет идти с переменным успехом. 14 ноября возможен конфликт по деловым, производственным причинам. В промежуток 16 – 17 ноября не рекомендуется начинать новое дело или осуществлять значительные организационные изменения в работе. Финансовая деятельность на весь период характеризуется как успешная. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит первая половина периода, до 16 ноября. Здесь, под влиянием аспектов Марса и Нептуна, Овны могут предпринять поспешные, непродуманные действия, возможно, поддастся на обман. Важные вопросы лучше перенести на вторую половину недели. Гороскоп в основном негативно оценивает коллективную и одиночную деятельность Овнов, поэтому нежелательно проявлять лидерские качества и инициативу, лучше избегать лишней ответственности. Ситуация в доме, отношения с близкими наряжённые, за исключением выходных, 18 – 19 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение благополучное, кроме 14 ноября (нежелательные финансовые решения).

У Овнов-женщин в профессиональном плане неделя сложная. Астрологический фон определяется напряжёнными аспектами Плутона с Солнцем, Урана с Сатурном, Марса с Нептуном, которые будут препятствовать творческой активности и любым прогрессивным изменениям в работе. Возможны неприятные события, негативное влияние внешних факторов. Для выполнения основной работы период малопригоден, рекомендуется все важные мероприятия отложить до следующей недели. Прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный до пятницы, 17 ноября. При этом, в пятницу возможно некое важное положительное событие в работе, вероятно, некий профессиональный успех. Также это хороший день для обращения к руководству, в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят начало и конец недели, 13 – 14 и 17 ноября. Ожидаются неудачные контакты, срывы встречи, планов, конфликты, недоразумения. На остальной период прогноз положительный, но значительных достижений не предвидится. Гороскоп даёт в основном отрицательный прогноз по коллективной и одиночной деятельности, поэтому, Овнам не рекомендуется проявлять инициативу, демонстрировать лидерские качества, принимать на себя ответственность. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются как неблагоприятные. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из краткодействующих гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Марсом, а также Солнца с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Плутоном и Марсом, Венеры с Солнцем и Марса с Ураном. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами: здесь только 15 ноября может произойти некое неприятное событие, которое вызовет перенапряжение сил. В этот период возможно перемена деятельности, открытие новых перспектив и, в связи с этим, успешная подготовительная работа. Значительного продвижения в делах не ожидается. Основная деятельность, взаимодействие с местными деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов характеризуются негативно. Не рекомендуется предпринимать что-либо важное, заниматься интеллектуально сложным трудом, расширять сферу делового сотрудничества, а также обращаться в официальные органы и юридические организации. Гороскоп негативно оценивает коллективную работу. Одиночная деятельность характеризуется в основном как успешная, но без значительных результатов. Негативный прогноз по продвижению в карьере. Неподходящий период для деловой активности. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин прогноз в профессиональном плане в основном неблагоприятный. В основной работе и при решении финансовых вопросов вплоть до пятницы, 17 ноября, будут возникать затруднения. В этот период на Тельцов будет влиять напряжённый аспект Сатурна с Марсом, из-за чего Тельцов будут преследовать неудачи, конфликты с коллегами и партнёрами, и продвижение в работе застопорится. Неподходящее время для начала нового проекта. Всю важную работу лучше перенести на следующую неделю. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью отрицательный, период не подходит для заключения договоров, установления новых контактов, а также обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет идти с переменным успехом, при этом не ожидается ни больших достижений, ни серьёзных трудностей. Всё же начинать большой, долгосрочный совместный проект нежелательно. Гороскоп полностью негативно характеризует коллективную деятельность, поэтому Тельцам рекомендуется оставаться на втором плане, не проявлять инициативы, не принимать на себя ответственности. Одиночная деятельность будет в основном успешной, но в промежуток 15 – 16 ноября не следует искать финансовой поддержки, а лучшее вообще избегать деловых контактов. Прогноз по карьерному росту отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный, за исключением 17 – 18 ноября. Материальное положение неустойчивое.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Ураном и Нептуном, а также Меркурия с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Марсом, Солнца с Плутоном, Меркурия. В профессиональном плане ситуация, по гороскопу, будет неустойчивой, но скорей благополучной. Только в основной работе трудностей окажется больше, чем положительных моментов, но это большей частью мелкие помехи. Тем не менее, ничего серьёзного на этой неделе лучше не начинать. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный, но в пятницу, 17 ноября, не следует принимать важных решений, проводить важные встречи. Также гороскоп отрицательно оценивает работу в выходные, 18 – 19 ноября. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет успешным, но 15 ноября, в среду, Близнецы рискуют переоценить свои возможности. В этот момент следует принимать только такие решения, которые подкреплены реальными основаниями, когда есть полная уверенность в их исполнимости. Период в целом подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, заключения договоров, командировок. Гороскоп даёт в основном благоприятный прогноз для коллективной и одиночной работы, при этом коллективной деятельности отдаётся небольшое преимущество. Прогноз по карьерному росту отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни тоже в основном положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин гороскоп в основном положительный, хотя и без значительных успехов. Гармоничный аспект Сатурна с Луной указывает на благоприятные условия для наведения порядка в основной работе, проведения организационных, административных обновлений, улучшения отношений с коллегами и руководством. Хороший период для продвижения в делах. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами, под влиянием гармоничного аспекта Сатурна с Венерой, тоже будет успешным. Это подходящее время для установления надёжных деловых связей, упорядочивания деятельности, укрепления производственной дисциплины, а также для взаимодействия с официальными органами, вышестоящими инстанциями, юридическими организациями. Однако 14 ноября для важных дел и решений не подходит: Близнецы переоценят свои возможности и, вероятно, вступят в конфликт с партнёрами. Это день необдуманных слов и поступков. Сотрудничество с далёкими партнёрами характеризуется как успешное, но 15 ноября возможна такая же ситуация, как указано выше. Следует проявить осторожность и контролировать свои эмоции. Лучше в этот день не принимать важных решений и не давать твёрдых обещаний. Для решения финансовых вопросов период не самый удачный, по возможности, этой деятельностью лучше не заниматься. На всю неделю гороскоп отдаёт преимущество коллективной работе, одиночная деятельность оценивается в основном негативно. Ситуация в доме, отношения с близкими до 17 ноября благополучные, а в пятницу и выходные – напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни в основном характеризуются отрицательно. Материальное положение 14 – 16 ноября благополучное, а в начале и конце недели неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Меркурием и Юпитером, Марса с Меркурием и Венерой, Юпитера с Марсом и Меркурием, Урана с Венерой и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Нептуном, Венеры с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Совокупность гармоничных аспектов создаст благоприятные условия для продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, организационных преобразований, обновления производства. По гороскопу, это лучшая неделя в ноябре. Также положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Период подходит для заключения контрактов, совместной деятельности, возможно получение благоприятной информации, установление перспективных связей. Хороший момент для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по финансовой деятельности тоже на всю неделю позитивный. Возможно поступление неожиданных перспективных предложений. В работе с далёкими деловыми партнёрами ожидается неблагоприятные ситуации в промежуток 15 – 18 ноября. На Раков в это время будет воздействовать напряжённый аспект Марса с Нептуном, из-за чего они могут принять поспешное решение, полагаясь на неверную информацию. Не рекомендуется рисковать. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются как благоприятные. Материальное положение благополучное, за исключением 14 ноября.

У Раков-женщин в профессиональном плане неделя неудачная. В это время они будут находиться под воздействием напряжённых аспектов Марса с Нептуном и Венеры с Меркурием, что указывает на неудачные или нежелательные контакты с окружающими (коллегами или партнёрами), а также на действия под влиянием ложной информации. Вероятны конфликты или тайная деятельность во вред Ракам. Это прогноз относится и к выполнению основной работы, и к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, поэтому возможно, что настоящая причина неприятностей будет связана с самими Раками, либо с обстоятельствами в которых они окажутся в это время. Рекомендуется соблюдать осторожность, не принимать важных решений, не идти на риск. Гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности, кстати, это наиболее перспективное направление в ноябре. По возможности, желательно ограничиться этой работой. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности (кроме выходных), и полностью положительный – по коллективной, в связи с чем, не рекомендуется проявлять инициативу, демонстрировать лидерские качества, принимать на себя ответственность. В то же время гороскоп положительно оценивает перспективы карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное на весь период.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном и Нептуном, Солнца с Меркурием и Марсом, а также напряжённых аспектов Марса с Нептуном и Меркурием, Солнца с Юпитером. Преобладающим на этой неделе будет влияние напряжённых аспектов, поэтому гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. В промежуток 13 – 16 ноября во всей деятельности, за исключением финансовой, ожидаются трудности. Напряжённые аспекты Солнца указывают на формирование неблагоприятных условий, возникновение объективных факторов, противодействующих усилиям Львов. Поэтому, до 17 ноября нежелательно приниматься за ответственную работу, подписывать важные документы, решать сложные вопросы с коллегами, партнёрами, руководством. Рекомендуется сосредоточиться на укреплении своих позиций, устранении недостатков в работе, совершенствовании достигнутых результатов. Не следует делать рискованных шагов. Возможно поступление неприятной или ложной информации. Возможны конфликты с коллегами и руководством. Всю важную деятельность лучше перенести на период с 17 ноября. Неделя не подходит для заключения долгосрочных договоров. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на коллективной деятельности, прогноз по одиночной работе до 17 ноября негативный. Перспективы карьерного роста в начале недели, 13 – 14 ноября, оцениваются негативно, а далее – положительно. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на промежуток 13 – 17 ноября отрицательный, а на выходные положительный. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин гороскоп в профессиональном плане полностью благоприятный. Но, на всякий случай, 15 ноября, лучше не принимать ответственного решения по работе с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с деловыми партнёрами одинаково благоприятный. Гармоничные аспекты Сатурна, Юпитера и Урана указывают на подходящие условия для расширения сферы деловых интересов, обновление профессиональной деятельности, установление новых связей, заключение договоров, соглашений. Кроме того, гармоничное Солнце обеспечит общее благоприятное течение событий, а Сатурн поможет в достижении успеха при работе с официальными органами, вышестоящими инстанциями, юридическими организациями. Подходящее время для оформления, подписания ответственных документов, выполнения различных формальностей, укрепления своих профессиональных позиций. Гороскоп положительно оценивает как самостоятельную, так и коллективную деятельность Львов, они смогут успешно применить свои способности и деловые качества, проявить инициативу и, благодаря этому, повысить свой статус, продвинуться в карьере (хотя скорей всего на этой неделе возникнут лишь предпосылки к такому продвижению – следующая неделя выглядит более подходящей для этого). Возможны неожиданные приятные изменения, может быть, это будет связано с какой-то поездкой (дальней). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное на весь период.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Луны с Венерой и Юпитером, Венеры с Солнцем, Ураном и Нептуном, а также напряжённых аспектов Солнца с Меркурием, Венерой и Нептуном, Марса с Нептуном. В профессиональном плане гороскоп не очень благоприятный, так как напряжённые аспекты проявят себя в большей степени. Тем не менее, в целом положительно оценивается основная профессиональная деятельность – здесь только 15 – 16 ноября нежелательно приступать к осуществлению планов (лучше перенести их на пятницу или на следующую неделю). Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не походит первая половина недели, до 16 ноября, зато дальше работа будет идти всё лучше и лучше (особенно, на следующей неделе). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами требует перерыва – здесь в промежуток 14 – 16 ноября в работе возникнут объективные неблагоприятные обстоятельства, из-за которых возникнут сложности при заключении договоров, обсуждении планов с партнёрами и совместной работе. Кроме того, из-за Меркурия возможно снижение работоспособности, ослабление памяти. На первую половину недели, 13 – 15 ноября, гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной и коллективной деятельности Дев. Вторая половина оценивается как успешная. Благоприятен прогноз по продвижению в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 14 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Дев-женщин в профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. На этой неделе только при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами ожидаются трудности в первой половине периода, 13 – 15 ноября. В этот момент не следует подписывать договор, давать обещание или принимать окончательное решение – высока вероятность получения ложной или искажённой информации. также возможно проявление легкомыслия. Прогноз по выполнению основной работы полностью положительный. Ещё лучше прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Венеры с Ураном будет способствовать возникновению новых деловых связей, появлению перспектив, открытию новых возможностей, необычных путей для продвижения в работе. Хороший период для обновления деятельности, а также взаимодействия с официальными органами и юридическими организациями, деловых визитов. Положительно оценивается финансовая деятельность Дев. Период подходит для инвестиций, поиска финансовой поддержки, получения неожиданной прибыли, обнаружения новых финансовых перспектив. В течение рабочего периода предпочтительна коллективная работа. Для одиночной, самостоятельной деятельности непригодна первая половина недели, до 16 ноября. Положительно оценивается перспектива продвижения в карьере или укрепления своего профессионального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 13 – 15 ноября напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный на весь период, кроме воскресенья, 19 ноября. Материальное положение благополучное, но 13 – 14 ноября возможны лишние траты и конфликт по этой причине.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Луны с Марсом и Меркурием, Меркурия с Солнцем и Сатурном, Венеры с Марсом и Ураном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Ураном и Нептуном, Венеры с Луной и Сатурном. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Гармоничные аспекты Меркурия помогут раскрыть интеллектуальный потенциал Весов, наладить конструктивный обмен мнениями с коллегами, провести некоторые улучшения в работе. Хороший период для административных, организационных, хозяйственных изменений. Успешно будут идти подготовительные мероприятие, планирование. Возможно получение важной информации. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только первая половина недели, 13 – 15 ноября, на остальное время прогноз отрицательный – возможно поспешное принятие решения на основе искажённой информации или попытка осуществить нереалистичную идею. Для финансовой деятельности, наоборот, не подходит первая половина периода, а вторая, с 16 ноября, характеризуется положительно. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами неделя не подходит: благоприятное время начнётся только с субботы, 18 ноября. Рекомендуется перенести дела на следующую неделю. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной и коллективной деятельности этого периода, в связи с чем, нежелательно проявлять инициативу и лидерские качества. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 13 – 15 ноября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением 13 – 14 ноября. Материальное положение благополучное, за исключением 16 – 17 ноября. Не рекомендуется делать хозяйственные покупки.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Меркурия с Юпитером настроит Весы на серьёзную интеллектуальную деятельность. Возможно получение ценной информации. Это благоприятный период для ведения переговоров, заключения долгосрочных контрактов, оформления и подписания ответственных документов. Хороший момент для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по основной работе до субботы преимущественно отрицательный. Период не подходит для начала новой деятельности, обновления производственных процессов, серьёзных организационных, административных изменений. На Весы могут повлиять неожиданные события, различные внешние факторы, в связи с чем, не рекомендуется рисковать, принимать недостаточно обоснованные решения. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят только первые два дня недели, 13 – 14 ноября, возможен кратковременный успех, удачная сделка. Остальную деятельность лучше перенести на следующую неделю. Прогноз по решению финансовых вопросов неблагоприятный на весь период. Никакие важные решения принимать не следует (причём, до конца ноября). Гороскоп негативно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность Весов. Не рекомендуется проявлять инициативу. Прогноз по карьерному росту тоже отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Нептуном, Ураном, Луны с Меркурием и Марсом, Марса с Меркурием. Негативное воздействие на Скорпионов окажет аспект Солнца с Юпитером и. отчасти, Венера. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. гармоничные аспект Солнца с Плутоном указывает на желательность и поддержку изменений в работе, а также на общий положительный ход событий. Скорпионам следует проявить предприимчивость в установлении новых контактов, поиске новых перспектив и направлений деятельности. Подходящее время для начала новых проектов. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы тоже положительный, но, на всякий случай, 14 ноября лучше не проводить важных встреч, совещаний, не заниматься важными вопросами. Финансовая деятельность оценивается как успешная. В выходные, 18 – 19 ноября, возможно получение некой финансовой выгоды или заключение договора с хорошими перспективами, проведение удачной сделки. Гороскоп положительно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность Скорпионов, но для самостоятельных действий больше подходит начало недели и выходные, тогда как для коллективной работы одинаково пригоден весь период. Благоприятное время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 14 ноября возможна кратковременная напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением, опять же, 14 ноября. Материальное положение благополучное, но 14 ноября возможны незапланированные траты.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием обеспечит успех при контактах, переговорах с партнёрами, возможно появление новых перспективных идей (хотя в этом случае следует проявить осторожность и не спешить, особенно, при большом количестве поступающей информации). Аспект Солнца с Ураном указывает, что период подходит для обновления профессиональной деятельности, начала новой работы, открытия новых перспектив. Успешным будет обращение в официальные органы, юридические организации. Возможно удачное решение практических вопросов с руководством. Период подходит для инициативы, предприимчивости, разумного риска. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже положительный, за исключением воскресенья, 19 ноября – в этот момент возникнет опасность преувеличения своих возможностей. В течение рабочей недели возникнут благоприятные условия для расширения сферы делового сотрудничества, командировок, дальних поездок, заключения сделки, однако не следует этим увлекаться и строить дальние планы: рекомендуется ограничиваться тем, что соответствует личным возможностям. На всю неделю гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа тоже характеризуется как успешная. Хороший прогноз по продвижению в карьере, укреплению профессионального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 14 – 15 ноября (избыточная активность, агрессивное поведение). Материальное положение оценивается как благополучное на весь период.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием, Марсом и Ураном, Солнца с Сатурном, Венеры с Ураном и Нептуном. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Марса с Сатурном и Венеры с Нептуном. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Для этих направлений это лучшая неделя в ноябре. Под влиянием Юпитера с Ураном ожидаются необычные события, преимущественно положительные. Аспект способствует образованию новых деловых и дружеских связей, расширению сферы деловых интересов, обновлению деятельности, экспериментам, разумному риску. Хорошее время для командировок, дальних поездок. Возможно появление новых источников поступления прибыли, инвестиций, начало перспективной деятельности. Прогноз по основной работе тоже благоприятный, но в понедельник, 13 ноября, следует быть осторожным: ожидается поступление искажённой или ложной информации, а также возможен конфликт с коллегами, партнёрами или недружественно настроенными окружающими. Кроме того, следует воздержаться от поспешных решений. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами тоже положительный, но 14 числа могут возникнуть проблемы. Гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, хотя и самостоятельная деятельность характеризуется как успешная – за исключением 13 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, но 14 ноября возможны незапланированные траты или потери.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Урана с Солнцем указывает на некие приятные события, возможно, на поступление прибыли или какой-то другой выгоды, неожиданной удаче в делах, некие перспективные договорённости, своевременную помощь от окружающих. Период подходит для установления новых деловых отношений, заключения договоров, начала новых проектов. Возможно появление необычных интересных предложений. Хороший момент для обращения в официальные органы, к вышестоящим инстанциям, юридическим организациям. Гармоничная Луна будет способствовать проведению организационных мероприятий, укреплению отношений с коллегами, решению хозяйственных, административных задач. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности в основном неблагоприятный. Для выполнения этой работы подходит только середина недели, 15 – 16 ноября, а также выходные, 18 – 19 ноября. В остальные дни следует воздержаться от осуществления планов и идей, так как, скорей всего, они будут основаны на неверной информации. И в начале, и в конце недели (17 числа) может возникнуть некое событие (или это будет человек), побуждающее принять срочное решение – в этом случае рекомендуется не реагировать и не спешить, как минимум, не принимать на себя ответственность за решение. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение полностью благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Юпитером и Ураном, Венеры с Ураном и Нептуном, Солнца с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем и Нептуном, Урана с Сатурном, Венеры с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп ещё остаётся неблагоприятным, поскольку до середины недели влияние напряжённых аспектов будет преобладать. Это касается выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами, из-за чего прогноз по этой деятельности до 16 ноября сохраняется негативным, а, начиная с этой даты, произойдёт существенное улучшение ситуации (и останется до конца месяца). Во второй половине недели начнёт чувствоваться влияние гармоничного аспекта Урана с Меркурием, который усилит интеллектуальные возможности Козерогов, а также создаст благоприятные условия для контактов с партнёрами, проведения деловых встреч, заключения договоров. Возможно поступление ценной информации, в том числе, приобретение новых знаний, что сыграет свою роль в успешном развитии событий. Возможно появление новых перспектив, воплощение возникших идей, существенный прогресс в делах. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами остаётся отрицательным. Не рекомендуется предпринимать какие-либо серьёзные действия. На всю неделю гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. Успешная одиночная деятельность возможна только в выходные, 18 – 19 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение до 16 ноября неудовлетворительное, а далее благополучное.

У Козерогов-женщин ситуация умеренно благоприятная. В основной работе дела будут идти в целом неплохо, только 14 ноября рекомендуется не предпринимать поспешных действий. Кроме того, промежуток 14 – 16 ноября непригоден для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами: Козероги могут принять неверное решение на основе искажённой или ложной информации. Возможно также, что в этот момент они будут внутренне не настроены на адекватное восприятие ситуации, в любом случае, в указанный период лучше серьёзных решений не принимать. Для решения финансовых вопросов не подходит этот же промежуток, поэтому, трудности с партнёрами, вероятно, возникнут из-за денег. Соответственно, никакие финансовые операции в этот момент не желательны. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами остаётся полностью негативным. Под воздействием напряжённого аспекта Урана с Солнцем, продолжается период, неблагоприятный для обновления деятельности и начала новых проектов. Не рекомендуется что-либо менять: любые изменения в этот период скорей всего – к худшему. Также возможны некие негативные внешние события, которые Козероги не могут контролировать. Нежелательна личная активность, не рекомендуется принимать на себя ответственность. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Козерогам на этой неделе лучше работать в коллективе, на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, кроме 14 и 17 – 18 ноября.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем, Меркурием и Нептуном, Урана с Венерой и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Марса с Меркурием и Нептуном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Юпитера с Ураном указывает на благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых отношений, возникновения новых направлений деятельности. Кроме того, возможны некие необычные или неожиданные события, которые улучшат положение Водолеев. Период подходит для обновления производственных процессов, научной, исследовательской деятельности, экспериментов, разумного риска. Хороший прогноз по командировкам, дальним поездкам. Основная работа оценивается в начале недели, 13 – 14 ноября негативно. Под влиянием аспектов Марса Водолеи будут стремиться к деятельности, к которой они ещё не готовы. Рекомендуется проявить сдержанность и отложить задачу до более подходящего времени. Также в этот промежуток не следует обращаться к руководству. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на всю неделю отрицательный. Напряжённый аспект Юпитера с Солнцем указывает на внешние и внутренние обстоятельства, мешающие успешной работе. Все важные дела лучше перенести на следующую неделю. Ситуация в доме, отношения с близкими 13 – 14 ноября напряжённые, а далее благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин гороскоп в профессиональном плане в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспект Юпитера с Ураном создаст благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, совершения выгодных сделок. Возможны неожиданные приятные события. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Для этого направления эта неделя – лучшая в ноябре. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, но за исключением начала периода, 13 – 14 ноября. В эти дни не следует приниматься за осуществление какой-либо перспективной идеи, на всякий случай, лучше вообще ничего нового не начинать. Высока вероятность обмана. Прогноз по основной работе благоприятный, хотя в середине недели, 15 – 16 ноября, возможны небольшие затруднения из-за инициативы, проявленной не вовремя. Не рекомендуется увлекаться. Такая же проблема может возникнуть при работе с местными деловыми партнёрами 16 ноября. Желательно перенести решение или сделку на следующий день (весь остальной период характеризуется как успешный). На этой неделе Водолеи будут находиться под сильным влиянием Венеры, благодаря чему им будет удаваться общение с коллегами, партнёрами и окружающими. Поэтому на весь период гороскоп рекомендует коллективную деятельность. Прогноз по одиночной работе тоже положительный, но за исключением 13 – 14 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются в основном негативно. Материальное положение благополучное, но 15 и 16 ноября возможны некие затруднения.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в третью неделю ноября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Юпитером, Венеры с Солнцем и Нептуном, Марса с Меркурием, Нептуна с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Солнцем и Венеры с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Гармоничный аспект Юпитера с Марсом направит энергию Рыб в нужную сторону, создавая при этом возможности для установления новых связей, заключения деловых соглашений, совместных действий. Хороший период для расширения сферы деловых интересов, командировок, дальних поездок. Прогноз по выполнению основной работы также полностью положительный. Венера и Нептун усилят коммуникативные и творческие способности Рыб, хотя потребуют более внимательного отношения к мелочам, деталям в работе. Кроме того, это хорошее время для укрепления отношений с коллегами и руководством. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, но 14 и 16 ноября рекомендуется не принимать важных решений, так как в этот момент Рыбы могут руководствоваться неверным понимание ситуации. Нежелательно также иметь дело с ответственными документами – либо нужно сосредоточиться на них полностью. Наконец, в эти моменты Рыбы могут оказаться перегруженными работой, и качество их деятельности критически снизится. Не следует этого допускать. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный, за исключением выходных, 18 – 19 ноября. Материальное положение благополучное, но 14 и 16 ноября возможны дополнительные расходы или потери.

У Рыб-женщин в основной работе трудности ожидаются в начале недели, 13 и 14 ноября. В эти дни нужно следить за тем, чтобы не принять необоснованных, поспешных решений. Влияние Нептуна в этот момент может направить ход мыслей Рыб в неверную сторону, что приведёт к просчётам в работе. В остальные дни ситуация будет благоприятной для работы, укрепления отношений с коллегами и руководством, проведения организационных преобразований. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами пригодна вся рабочая неделя, но в субботу, 18 ноября, под влиянием напряжённого Марса, возможен конфликт, поэтому, в выходные лучше не проводить встреч, совещаний. На остальное время гармоничный аспект Нептуна с Сатурном создаст благоприятные условия для реализации новых идей и проявления творческих способностей. Однако рекомендуется экспериментировать только под контролем разума, не позволяя Нептуну полностью захватывать сознание. Взаимодействие с местными партнёрами будет идти с переменным успехом: Рыбы регулярно будут сталкиваться с мелкими проблемами, тормозящими их работу, и это будет их раздражать. Период не подходит для осуществления ответственных мероприятий, заключения долгосрочных контрактов, но в целом успешен в плане текущей работы. Финансовая деятельность на этой неделе оценивается негативно, особенно неудачными, по гороскопу, будут пятница и суббота. Лучше все вопросы перенести на следующую неделю. Гороскоп даёт одинаково положительный прогноз по одиночной и коллективной работе, поэтому Рыбы могут выбирать по обстоятельствам. Также положительно оцениваются перспективы продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 13 – 14 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до пятницы, 17 ноября, негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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