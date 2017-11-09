Воспитатель челябинского детского сада отработает за недозволенные методы воспитания

Воспитательница детского сада из Челябинска отправится на принудительные работы за крики на малышей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Тракторозаводского района, мировой суд признал челябинку виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения.

Установлено, что горожанка была назначена на должность воспитателя в августе 2008 года. В период с 1 марта по 30 ноября 2015 года женщина ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее трудовым договором обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Как уточнили в прокуратуре, педагог «применяла недозволенные методы воспитания, связанные с психическим и физическим насилием: кричала на воспитанников, не считаясь с желаниями детей, заставляла принимать пищу, применяя к ним насилие в виде одергивания за ухо с силой, запрещала посещать туалет во время тихого часа».

Челябинка отказалась признать вину, заявив в суде, что исполняла свои обязанности надлежащим образом. Однако ее аргументы не убедили судью. В итоге она была приговорена к исправительным работам сроком на 1 год 4 месяца, с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно, с лишением права занимать должности и заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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