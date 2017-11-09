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Четверг, 9 ноября 2017, 11:06 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Воспитатель челябинского детского сада отработает за недозволенные методы воспитания

Воспитатель челябинского детского сада отработает за недозволенные методы воспитания

Воспитательница детского сада из Челябинска отправится на принудительные работы за крики на малышей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Тракторозаводского района, мировой суд признал челябинку виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения.

Установлено, что горожанка была назначена на должность воспитателя в августе 2008 года. В период с 1 марта по 30 ноября 2015 года женщина ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее трудовым договором обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Как уточнили в прокуратуре, педагог «применяла недозволенные методы воспитания, связанные с психическим и физическим насилием: кричала на воспитанников, не считаясь с желаниями детей, заставляла принимать пищу, применяя к ним насилие в виде одергивания за ухо с силой, запрещала посещать туалет во время тихого часа».

Челябинка отказалась признать вину, заявив в суде, что исполняла свои обязанности надлежащим образом. Однако ее аргументы не убедили судью. В итоге она была приговорена к исправительным работам сроком на 1 год 4 месяца, с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно, с лишением права занимать должности и заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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