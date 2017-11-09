«Аэрофлот» оштрафовали за задержку рейса

Прокуратура возбудила два дела в отношении компании «Аэрофлот» за массовые задержки рейсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе московского межрегионального надзорного ведомства, проведена проверка в сфере воздушного и водного транспорта на основании опубликованных материалов о задержках самолетов.

Напомним, 6 сентября из-за поломки борта на 10 часов задержали рейс из Челябинска в Москву. Неисправным оказался самолет компании «Аэрофлот». «При этом резервное судно пассажирам предоставлено не было», – отметили в прокуратуре.

Самолет рейса SU 1425 должен был отправиться в столицу в 05.20 по местному времени, в итоге вылет перенесли на 15.20.

Установлено, что всего в период с августа по сентябрь 2017 года авиакомпания задержала более 25 рейсов.

В отношении компании и должностных лиц возбуждены два административных дела по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

По решению мирового суда им назначены штрафы на общую сумму 120 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.11.17

Воспитатель челябинского детского сада отработает за недозволенные методы воспитания. / Ученые обнаружили очередной угрожающий Земле гигантский астероид. / Челябинская область нацелилась на топ-15 регионов по уровню развития человеческого капитала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»