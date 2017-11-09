Жительница Верхнего Уфалея с четырехлетней дочерью попала в больницу после пожара в квартире

Жительницу Челябинской области с четырехлетней дочерью в тяжелом состоянии доставили в больницу после пожара в квартире.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 8 ноября в одном из домов Верхнего Уфалея по улице Ленина. Информация о пожаре опубликована в социальных сетях.

«Вчера в 22:35 произошло возгорание в квартире на 5 этаже, – сообщают в группе «Новости Верхнего Уфалея». – По прибытию пожарных полностью горела жилая квартира, в которой на тот момент находились три человека».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, с пожаром удалось справиться лишь 40 минут после приезда огнеборцев. Все находившиеся в квартре пострадали.В наиболее тяжелом состоянии оказалась хозяйка квартиры: она доставлена в больницу с 90% ожогов тела, сейчас находится в реанимации под искусственной вентиляцией легких. Также с 30% ожогов 2-3 степени попала в реанимацию четырехлетняя дочь женщины. Девочку из огня спасли соседи.

Меньше всего пострадал бывший в помещении мужчина. По данным сообщества, он попытался спастись через окно, вылез на парапет и повис на руках. Его пожарные спасли через окно 4 этажа.

Предположительно, причиной пожара стало курение в постели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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