Московский завод заплатит 100 тысяч рублей за непристойную рекламу в Миассе

Челябинское УФАС оштрафовало рекламодателя непристойной рекламы железобетонных изделий на 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба вынесло постановление о штрафе в отношении ООО «Завод ЖБИ «Урал» (Москва).

Напомним, в мае 2017 годакКомиссия Челябинского УФАС России признала, что в рекламе железобетонных изделий использованы непристойные образы и выражения. Размещенная на рекламной конструкции в Миассе реклама содержала женские образы и следующую рекламную информацию: «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами будет стоять долго!».

При этом способ распространения данной рекламы, размещенной на расположенной на улице рекламной конструкции, не позволял ограничить круг лиц, непосредственно воспринимающих рекламную информацию.

Основанием для рассмотрения вопроса о соответствии рекламы завода ЖБИ требованиям рекламного законодательства стало обращение пользователей социальных сетей.

Высказать свое мнение относительно спорной рекламы было предложено членам экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России. Участники совета путем тайного голосования практически единогласно указали на непристойность данной рекламы.

Антимонопольная служба установила, что указанная рекламная конструкция находилась в аренде у ООО «Завод ЖБИ «Урал» (Москва), в связи с чем общество признано рекламодателем спорной рекламы. По итогам рассмотрения дела Челябинское УФАС признало ООО «Завод ЖБИ «Урал» нарушившим законодательство о рекламе. За нарушение требований закона о рекламе общество оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.11.17

Жительница Верхнего Уфалея с четырехлетней дочерью попала в больницу после пожара в квартире. / «Аэрофлотом» занялась прокуратура. / Воспитатель челябинского детского сада отработает за недозволенные методы воспитания. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»