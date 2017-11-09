Надоело уговаривать: в Челябинске полиция задерживает участников разрешенных пикетов (ФОТО)

Челябинская полиция пытается помешать акции экоактивистов «Встречаем президента».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники полиции пытаются оказать давление на участников одиночных пикетов вдоль магистралей, по которым ожидается проезд кортежа президента России Владимира Путина. Об этом активисты движения «Стоп-ГОК» сообщают в социальных сетях.

По данным экоактивистов, у одной из участниц акции протеста полицейские забрали плакат без оформления каких либо документов. «По последним данным, сотрудники непонятно какого отдела полиции, но не простые полицейские, угрожают пикетчикам, ведут себя вызывающе. Требуют отдать плакаты, хотя их требования незаконны», – рассказал один из лидеров «Стоп-ГОКа» Сергей Белогорохов. «Стояла с 10 до 12часов, – подтверждает его слова участница пикета. – Подъезжали сотрудники правоохранительных органов, вели себя вызывающе, но только предупредили про действия, когда кортеж поедет. Потом подходили полицейские, но были очень вежливы и даже поддержали меня».

Наиболее напряженной оказалась ситуация на точке поблизости от ТРК «Алмаз». Однако здесь, по словам участницы пикета, оказывать прямое давление представители правоохранительных органов остерегаются. «Они рассказывают, что мы якобы незаконно стоим, я показываю бумажку, что у нас все есть: уведомление есть, печать стоит, – рассказала еще одна участница пикетирования. – Они понимают, что мы законно, и ничего сделать-то не могут. И они начинают просто уговаривать: ну, уйдите, ну, вот, вы замерзли».

Между тем, по некоторым данным, экоактивистов уже предупредили, что им придется отойти от дороги, как только на улицы города въедет кортеж президента. На площади Революции пикетчицу уже отодвинули:

Сначала женщина стояла у края дороги, но теперь место занято, а пикетчице пришлось отойти к стене гостиницы «Южный Урал».

Правоохранители объясняют свое требование ссылкой на закон о защите первых лиц государства. Хотя в российском законодательстве такого документа не существует. Есть лишь закон о государственной охране, но никаких требований отойти от дороги в момент проезда по ней кортежа главы государства в этом документе нет.

Наконец, во второй половине дня у полиции сдали нервы: начались задержания активистов. По данным одного из лидеров движения «Стоп-ГОК» Василия Московца, уже задержаны четыре человека.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 09.11.17

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