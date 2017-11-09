Путин в городе: президент России прибыл в Челябинск (ФОТО)

Владимир Путин прилетел в Челябинск.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение последних полутора часов в челябинском аэропорту сели самолеты Gulfstream G550, Dassault Falcon 8х, Gulfstream G650 и Ilyushin II-96-300. Владимир Путин прилетел на «Иле» около 16:00.
Напомним, 8-9 ноября в Челябинске проходит Российско-казахстанский форум. В нем принимают участие российский и казахстанский президенты.
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев намерены посетить сегодня новую площадку Челябинского компрессорного завода, пообщеться с рабочими, заехать на завод «Станкомаш», побывать на выставке в Государственном музее истории Южного Урала, принять участие в пленарном заседании форума. В конце дня состоится брифинг глав государств.
Между тем, уже несколько часов по Челябинску в разных направлениях двигаются кортежи, сопровождаемые машинами полиции.
С прибытием в город Владимира Путина автомобилисты должны быть готовы к перекрытию движения в любой точке Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак
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