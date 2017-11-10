Президент России обсудил в Челябинске вопрос экологии

Президент России Владимир Путин обсудил в Челябинске вопрос экологии и международного взаимодействия.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Владимир Путин прилетел в столицу Южного Урала вчера во второй половине дня. В ходе рабочей поездки глава государства посетил ООО «Челябинский компрессорный завод». Президент ознакомился с процессом производства, осмотрел цеха листообработки и готовой продукции. Владимира Путина сопровождали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Челябинского компрессорного завода Альберт Ялалетдинов.

В ходе общения с рабочими предприятия глава государства ответил на ряд их вопросов. Была затронута и экологическая проблематика. «У нас достаточно давно уже принят соответствующий закон о внедрении так называемых лучших технологий как раз в сфере обеспечения экологической безопасности, – рассказал Владимир Путин. – К сожалению, в предыдущие несколько лет мы вынуждены были, прямо скажем, под достаточно таким жестким нажимом промышленности отложить его введение. Связано это было со многими факторами, различными кризисными явлениями в экономике. Тем не менее, окончательное решение принято: в 2019 году это в полном объеме должно заработать. Уже сейчас вводятся определенные требования по современному оборудованию. И это не только фильтры. Речь идет о применении новейших технологий, которые бы повышали производительность труда и в то же время снижали бы нагрузку на природу и, соответственно, уменьшали бы эти вредные выбросы. Это первое.

Второе: нам нужно переходить – такое решение уже принято – не на оценку экологической безопасности одного конкретного предприятия, а по району в целом, скажем, по Челябинску в целом. И, исходя из этих нормативов, определять допустимые выбросы для конкретных предприятий. Если в комплексе так будем работать, а мы так и намерены действовать, то, уверен, улучшение будет. А то, что в Челябинске такая проблема является наиболее острой, это совершенно очевидно».

После посещения Челябинского компрессорного завода Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Итогов переговоров российский президент коснулся в выступлении на пленарном заседании XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «Перед открытием форума мы только что с президентом Казахстана провели очень подробную, обстоятельную беседу, – отметил г-н Путин. – Обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям».

Отдельно российский президент поблагодарил своего казахстанского коллегу за большой вклад в проведение международных встреч в Астане по Сирии. «Во многом благодаря астанинским переговорам появилась возможность для скорейшего разрешения кризиса в Сирии, достижения самими сирийцами договоренностей о запуске политического процесса урегулирования», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президенты России и Казахстана договорились поручить правительствам стран продолжить тесную координацию действий по развитию человеческого капитала, активнее привлекать к этой работе регионы государств.

К форуму подготовлена комплексная программа российско-казахстанского межрегионального сотрудничества на период 2018-2023 годов, напомнил Владимир Путин. Этот документ нацелен на еще более активное вовлечение регионов во взаимодействие России и Казахстана. При этом приоритетное внимание будет уделяться сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной областях. «Подчеркну, что во многом именно благодаря деловым инициативам субъектов Российской Федерации и казахстанских областей с начала текущего года заметно подросла взаимная торговля. За январь – август встречные поставки товаров и услуг достигли 11 миллиардов долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, – заявил российский президент. – Накопленные российские инвестиции в Казахстане превысили 10,8 миллиарда долларов, а казахстанские в Россию – три миллиарда. Важно не останавливаться на этом результате, поэтому поручили правительствам, двусторонней межправительственной комиссии принять дополнительные меры по снятию барьеров для движения товаров, капиталов и рабочей силы».

Отдельно глава государства остановился на проблеме образования. «На базе региональных вузов следует создавать совместные исследовательские центры, – отметил он. – Такие, например, как международная научно-исследовательская лаборатория прикладной биотехнологии, в которой работают сотрудники и студенты Белгородского исследовательского университета и Казахстанского национального университета имени аль-Фараби. Среди других положительных примеров регионального межвузовского взаимодействия хотел бы выделить совместную разработку Уральского федерального университета с партнерами из Казахстана. Речь идет о новой технологии по снижению энергоемкости производств. Ее широкое внедрение не только поможет сберечь энергоресурсы, но и будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, что особенно важно для отдельных регионов как Казахстана, так и России. В том числе, кстати говоря, это касается и Челябинска, где мы сегодня находимся».

Однако помимо межвузовского взаимодействия надо укреплять и межрегиональное сотрудничество по линии учебных заведений профессионально-технического образования, заметил Владимир Путин.

В заключение президенты России и Казахстана посетили выставку «Развитие человеческого капитала». Как сообщил сайт kremlin.ru, она организована на площадке нового завода «Русские электрические двигатели» на территории индустриального парка «Станкомаш», где планируется изготавливать электродвигатели переменного тока для насосных агрегатов магистральных нефтепроводов, а также генераторы, что позволит обеспечить 100-процентную локализацию производства в России и исключить зависимость от иностранных предприятий. Объем выпуска составит до 300 единиц электродвигателей в год.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский продемонстрировал главам государств находки археологов, датированные XXI веком до нашей эры и рассказывающие о древнем мире урало-казахстанских степей.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев ознакомились с перспективными проектами Челябинской области, в частности с планом развития Челябинска, который хотел бы в 2020 году принять саммиты ШОС и БРИКС. Президентам продемонстрировали и современные проекты России и Казахстана в области образования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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