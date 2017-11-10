В Челябинской области пропали две школьницы

В Миассе с начала недели ищут пропавших школьниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители не видели девочек с 7 ноября.

По словам матери одной из них, после уроков школьницы отправились к бабушке одной из девочек, а потом ушли гулять. Больше их никто не видел.

«У нас ничего не случилось, мы с дочерью не ссорились. Ребенок ушел в школу, как обычно, – цитирует «Первый областной» маму одной из школьниц. – С подругой раньше они уходили, но таких длительных похождений не было. Предположений, где может быть дочь, у меня нет. Все подружки и одноклассницы ее дома, помогают в поисках. Мы уже обратились в полицию и подключили волонтеров».

Всех, кто видел девочек, их родители просят обратиться в полицию по номеру 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.17

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