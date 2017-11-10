Общественной палате Челябинской области напомнили про «зеленый щит»

ОНФ требует у Общественной палаты Челябинской области ответа на обращение о возрождение в регионе «зеленого щита».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения повторно обратились в Общественную палату региона. Общественники настаивают на подготовке документации к восстановлению «зеленого щита» городов, организации слушаний по данному вопросу, подготовке Общественной палатой обращения в Челябинскую городскую думу и законодательное собрание области.

«Еще в середине сентября текущего года мы обратились в Общественную палату Челябинской области с предложениями по восстановлению «зеленого щита» региона. К сожалению, ответа до сих пор не поступило. Между тем в соответствии с установленным порядком именно Общественная палата должна инициировать этот вопрос. Лесопарковый зеленый пояс – это действенный инструмент защиты экологически неблагоприятных территорий, к которым относится Челябинская область. На сегодня более 50 регионов России организовали работу комиссий, провели общественные слушания по созданию «зеленых щитов», однако на Южном Урале такая работа не организована. Мы намерены добиться рассмотрения вопроса по восстановлению лесопарковых зеленых поясов», – сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Общественники напомнили, что в июле 2017 года Госдума приняла во втором чтении проект федерального закона о «лесной амнистии» с существенными доработками, инициированными движением. Законопроект о внесении изменений в законодательные акты РФ в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров призван легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Документ направлен на устранение несоответствия сведений, носящих взаимоисключающий характер, в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре.

«Таким образом, работа по созданию «зеленого щита» и восстановлению нарушенных зеленых зон продолжается на законодательном уровне. Считаем, что на местном уровне процесс по созданию лесопарковых зеленых поясов тормозит отсутствие межведомственных коммуникаций. В этой ситуации региональное отделение Народного фронта готово предоставить свою общественную площадку, с помощью которой можно оказать содействие чиновникам разных уровней находить взаимопонимание. Кроме того, крайне важно создать комиссию при Общественной палате по формированию документации по созданию «зеленого щита» городов Челябинской области, в которую включить представителей законодательного собрания области, экспертов ОНФ, а также надзорных органов и муниципалитетов», – отметил Вороной.

Между тем, продолжается вырубка Томинских лесов, получивших еще в советское время статус защитного пояса Челябинска. Как уже сообщал РИА «Новый День», в начале августа Челябинский областной суд отклонил иск 4 тысяч южноуральцев о возврате томинским лесам статуса лесопарковой зоны. Заявители просили признать незаконным постановление областного правительства, изменившее площади и границы лесопарковых зон в лесах Шершневского лесничества. Согласно документу, 2 тысячи 912 гектаров леса были переведены из лесопарковых зон в категорию противоэрозионных. В дальнейшем этот участок был переведен в категорию эксплуатационных, что сделало возможным разработку на данном участке Томинского месторождения медно-порфировых руд. Защитники зеленого пояса Челябинска оспорили решение суда в вышестоящей инстанции. Однако и Верховный суд РФ отклонил жалобу.

Тем временем вырубка томинских лесов, начатая руководством АО «Томинский ГОК» (проект Русской медной компании) с целью высвобождения участка под строительство комбината продолжается уже несколько месяцев. И ни Общественная палата Челябинской области, ни ратующее за возрождение «зеленого щита» региональное отделение ОНФ не высказали своей позиции по этому поводу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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