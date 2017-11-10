В центре Челябинска – тройное ДТП с участием трамвая и маршрутки

В центре Челябинска не смогли разъехаться иномарка, трамвай и маршрутка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 17 часов на перекрестке улиц Труда и Кирова. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Челябинский транспорт».

Автомобиль «Шевроле Ланос» не пропустил трамвай, следовавший в направлении Теплотехнического института. В результате вагон раскурочил переднюю часть иномарки. Кроме того, в остановившийся после этого автомобиль врезался микроавтобус маршрута «Челябинск – Екатеринбург».

В результате ДТП было закрыто движение электротранспорта по улице Кирова в сторону Теплотеха. В настоящее время движение возобновлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.17

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