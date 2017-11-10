Чиновников обвинили в завышении стоимости контракта по «мусорному» полигону для Челябинска

Челябинский УФАС проверит правомерность действий министерства экологии региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы компания «Чистый город», неправомерные, по мнению предприятия, действия министерства экологии Челябинской области при проведении концессионного конкурса на построение объектов сферы обращения с отходами рассмотрят в УФАС по Челябинской области, 14 ноября.

Жалоба о признании незаконными действия участников торгов поступила от одного из участников – ООО «Спецпроект», входящего в ГК «Чистый город» (Волгоград).

Процедура вскрытия конвертов с заявками, которая проводилась 24 октября, по мнению ООО «Спецпроект», сопровождалась нарушениями. Заявка компании, которая, по мнению юристов организации ООО «Спецпроект», соответствовала условиям конкурса и действующему законодательству, по необоснованным причинам была отклонена.

Заявку же другого участника конкурса – АО «Управление отходами» – приняли, несмотря на грубые нарушения: отсутствие заверенной заявителем копии платежного поручения о внесении задатка и бухгалтерского баланса, отмечается в жалобе.

ООО «Спецпроект» направило в арбитражный суд Челябинской области два исковых заявления. Первое – об оспаривании незаконных действий организатора торгов по отклонению заявки, второе – об оспаривании действий по принятию заявки АО «Управление отходами». Также предприятие требует приостановить конкурсные процедуры.

Кроме того, по мнению компании «Чистый город», максимальная сумма на построение объектов в 3,5 миллиарда рублей, заложенная в конкурсной документации, неоправданно высокая. Стоимость аналогичных объектов не превышает 2 миллиардов рублей при применении оптимальных технологических решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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