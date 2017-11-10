Тепло, сухо, НМУ: в трех городах Челябинской области объявили режим «черного неба»

В трех муниципалитетах Южного Урала ждут неблагоприятных метеусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с 6:00 до 19:00 субботы, 11 ноября, условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления), ожидаются в Троицке. В связи с этим в городе объявлены НМУ 1 степени опасности.

Аналогичный режим будет действовать в Карабаше и Коркино, но уже с 6 часов 11 ноября до 19 часов 13 ноября.

Что касается погоды в целом, то в ближайшие три дня она обещает быть относительно теплой. По данным Челябинского ЦГМС, ночью в регионе температура будет находится в пределах 2-7 градусов ниже нуля (лишь в ночь на субботу в горных районах столбик термометров может опуститься до -12 градусов). Днем ожидается -2, +3.

Осадков в ближайшие дни не ожидается. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, в субботы порывами до 13 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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