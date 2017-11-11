Южноуральский губернатор назвал сроки решения проблем дольщиков «Речелстроя»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с дольщиками компании «Речелстрой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, «дорожная карта» по завершению строительства домов компании «Речелстрой» в понедельник будет опубликована на сайте регионального минстроя, а застройщик будет вести еженедельные приемы дольщиков у себя в офисе.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с дольщиками компании «Речелстрой» Еленой Малининой и Аленой Патласовой. На ней были объявлены сроки завершения строительства проблемного микрорайона.

В общей сложности у компании «Речелстрой» в настоящий момент не достроено 18 домов. Как отметили дольщики, доверия к застройщику у них нет, и обратились к губернатору с просьбой усилить контроль компании. «Я не берусь оценивать, почему с компанией «Речелстрой» произошло то, что произошло, ответ на этот вопрос дадут правоохранительные органы. Наша задача – оказать максимальное содействие новому застройщику и помочь жителям проблемных домов в максимально сжатые сроки получить свои квартиры, мы абсолютно искренне используем любую возможность найти нужное решение. В этом вопросе мы с вами находимся на одной стороне, будем двигаться к этой цели шаг за шагом. Первые же сданные дома снимут остроту вопроса, как это было в случае с «Гринфлайтом», – подчеркнул Борис Дубровский.

В настоящий момент достраивать проблемный микрорайон взялась компания «Западный луч», которая приняла на себя обязательства «Речелстроя» и в настоящий момент входит в процесс управления стройкой и начала инвестировать в проект свои средства. Вводиться в эксплуатацию будет только 11 домов, дольщики остальных семи объектов по взаимной договоренности переведены или будут переведены в дома с более ранними сроками сдачи. Четыре дома (3/13, 3/23, 3/24, 3/30) планируется сдать в первом квартале 2018 года, еще три – в 2018 году, оставшиеся четыре – в 2019 году. Дорожная карта по завершению строительства этих домов будет опубликована на официальном сайте регионального минстроя в понедельник. По требованию главы региона, менеджмент компании «Речелстрой» каждую среду в 17:30 будет вести прием дольщиков в своем офисе, до завершения процедуры передачи управления стройки компании «Западный луч». Рабочая группа во главе с заместителем губернатора Сергеем Шалем будет собираться один раз в месяц, на ней будут сверяться позиции по соответствию выполнения работ заявленным срокам. Инициативная группа дольщиков и ранее принимала участие в заседании рабочей группы.

Борис Дубровский для повышения привлекательности жилья в микрорайоне «Чурилово» принял решение о строительстве детского садика и развитию другой социально значимой инфраструктуры. Глава региона пригласил также застройщика к участию в аукционах по приобретению жилья для государственных нужд: для переселенцев из ветхо-аварийного жилья и детей-сирот. Эти и другие решения позволят в более короткие сроки решить вопрос с проблемными домами.

Глава региона рассказал дольщикам, что по аналогичному сценарию, при поддержке областного правительства, реализовывалась программа по выводу из кризисной ситуации строительной компании «Гринфлайт», у которой основные проблемы в настоящий момент решены, ведется стройка и выдерживается утвержденный график сдачи домов.

Представители дольщиков поблагодарили Бориса Дубровского за встречу.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября представительнице дольщиков «Речелстроя» позвонил президент России Владимир Путин. После короткого разговора глава государства позвонил губернатору Челябинской области и попросил более плотно заняться проблемой челябинцев. После этого представителей участников долевого строительства пригласили на встречу с Борисом Дубровским.

Челябинск, Виктор Елисеев

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