В Челябинске во время богослужения загорелась часовня

На челябинском кладбище во время богослужения загорелась часовня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня в 11:50 на территории Преображенского кладбища на Новоградском тракте.

В часовне в это время шла служба. В богослужении участвовало около десятка человек. Все они успели покинуть помещение.

Пламя охватило кровлю. К моменту прибытия пожарных огонь полыхал на площади 100 квадратных метров. В 12:27 пожар был локализован, в 12:33 – ликвидировано открытое горение.

На тушение пожара привлекалось 23 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и 5 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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