На Южном Урале начался Кубок губернатора по конному спорту

Южноуральский губернатор дал старт новому сезону в состязаниях конников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Борис Дубровский принял участие в торжественном открытии соревнований на кубок губернатора по конному спорту памяти П.И. Сумина.

«Приветствую всех зрителей и участников соревнований губернатора Челябинской области. Начиная с прошлого года, соревнования посвящены памяти Петра Ивановича Сумина. Именно благодаря его решениям появился этот уникальный спортивный комплекс, – подчеркнул глава региона. – Начиная с этого года, мы продолжили его дальнейшее развитие, и в течение следующих трех лет площадка обретет инфраструктуру, которая позволит организовать качественный соревновательный процесс и тренировки для современного пятиборья. Также мы рассматриваем эту площадку для организации парка семейного спорта и отдыха. Считаю, что она очень качественно расположена с точки зрения логистики развития Челябинской агломерации. Всем нам желаю крепко держаться в седле!»

Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту памяти П.И. Сумина – престижные состязания конников Уральского федерального округа. Несмотря на то, что соревнования являются региональными, участие в них принимают спортсмены 3-х федеральных округов: Сибирского, Приволжского и Уральского. Челябинскую область представляют спортсмены из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Озерска и Копейска. «Благодаря хорошему уровню проведения соревнований присутствуют шесть регионов, – уточнила директор конноспортивного комплекса «Рифей» Наталья Алистратова. – В этом году Кубок проходит по преодолению препятствий и по выездке. Также будут впервые участвовать инвалиды по программе «Тропа доверия», и пройдут детские старты на пони для юных конников в возрасте до 10 лет».

Традиционные соревнования дают старт новому сезону 2017-2018 года. В соревнованиях по конкуру выступят 110 пар, по выездке – 140 пар, спортсмены-инвалиды подготовили 20 участников. Для участников соревнований проводятся обучающие семинары, мастер-классы.

«Центр задумывался для занятий доступным спортом детей. Сегодня во дворце собрались любители конного спорта – это праздник молодости и спорта. Желаю всем удачи и побед!», – приветствовала участников соревнований жена Петра Ивановича Сумина Ольга Ильинична.

Напомним, в сентябре этого года на территории КСК «Рифей» был открыт новый парк спорта и отдыха. На первом этапе в рамках строительства парка построены прогулочные дорожки с гравийным покрытием, двухкилометровая асфальтированная дорожка для развития массового спорта, по которой можно бегать, кататься на роллерах, велосипеде и летних лыжах. Зимой на территории парка будет организована лыжня.

В дальнейшем в рамках реконструкции планируется создание на базе конноспортивного комплекса «Рифей» спорткомплекса по современному пятиборью: стадиона с беговыми легкоатлетическими дорожками и синтетическим покрытием, плавательного бассейна, универсального спортивного зала и других объектов. Выполнение этих работ будет осуществляться поэтапно в 2018-2020 годах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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