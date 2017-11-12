НМУ добрались до Челябинска

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с 11 часов 12 ноября до 19 часов 13 ноября ожидаются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления).

Напомним, аналогичный режим до вечера понедельника действует в Коркино и Карабаше с 6 часов 11 ноября до 19 часов 13 ноября.

Южноуральцам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисло-молочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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