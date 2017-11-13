Экс-вице-мэр Чебаркуля оштрафован за взятки и подлог

Бывший заместитель главы Чебаркуля осужден за получение взяток и служебный подлог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал экс-чиновника виновным в служебном подлоге и получении взятки должностным лицом в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера.

В суде установлено, что мужчина в 2015 году дважды совершил служебный подлог, подписав индивидуальному предпринимателю и коммерческой организации документы о приемке выполненных работ по 4 муниципальным договорам, зная, что фактически работы в установленные сроки и в полном объеме выполнены не были.

В 2016 году получил взятку в сумме 90 тысяч рублей в виде услуг имущественного характера от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по муниципальным контрактам. Бизнесмен предоставил чиновнику квартиру в Чебаркуле, где тот жил без оплаты стоимости аренды.

За это чиновник впоследствии содействовал предпринимателю в заключении двух муниципальных контрактов по благоустройству на общую сумму свыше 600 тысяч рублей, создавая препятствия для участия в конкурсах других лиц.

Также в 2016 году другой предприниматель оплатил за обвиняемого административный штраф в 15 тысяч рублей, назначенный за совершение правонарушения в сфере закупок. В свою очередь чиновник поспособствовал ему в заключении договоров аренды муниципального имущества в виде водопроводно-канализационного комплекса без проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Преступления выявлены совместно сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Суд оштрафовал экс-вице-мэра на 850 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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