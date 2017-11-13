В Челябинске прокуратура требует открыть дело о вырубке почти ста деревьев

Челябинская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту вырубки нескольких десятков деревьев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района провело проверку по обращению управления экологии и природопользования администрации Челябинска о незаконном сносе деревьев и кустарников.
Установлено, что по улице Мамина, от административного здания №1 по улице Хохрякова до ул. 3-я Щербаковская, в охранной зоне воздушных высоковольтных линий электропередач, неизвестным лицом произведена незаконная вырубка зеленых насаждений: 85 деревьев и 5 кустарников.
Указанными действиями муниципальному образованию причинен материальный ущерб на общую сумму 866 тысяч рублей.
В связи с выявленными нарушениями требований природоохранного законодательства, материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, кустарников, в особо крупном размере).
Проведение проверки поставлено прокуратурой на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.11.17
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