В Копейске обнаружили тело 12-летней девочки

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 12-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело 12-летней девочки обнаружили 11 ноября в одном из частных домов Копейска.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка обнаружили родственники. Девочка с момента рождения находилась под наблюдением врачей в связи с заболеванием.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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