В Челябинске задержали наркодилера-оптовика: изъято 40 кило «синтетики»

Полиция задержала челябинца, наладившего сбыт наркотиков с использованием крипто-валют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области установлен и задержан мужчина, 1990 года рождения, который в арендуемом складском помещении хранил с целью сбыта наркотические средства синтетического происхождения общей массой 39,34 килограмма, что составляет около 200 тысяч разовых доз.

При проведении дальнейших мероприятий сотрудниками полиции установлено, что задержанный является «хранителем склада» наркотических средств интернет-магазина. Посредством мессенджера вел переписку с распространителями наркотика, организовал тайники в городе Челябинске и Копейске, о которых затем сообщал «продавцам». Финансовые расчеты участники группы производили с помощью крипто-валют, после конвертации, денежные средства переводились на дебетовую карту.

В рамках комплекса мероприятий, в Челябинске и Копейске сотрудниками полиции задержаны 7 подозреваемых в сбыте наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление остальных участников, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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