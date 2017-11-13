«Запах есть, но он в пределах нормы»: регионального министра экологии не смущает челябинский смог

Глава минэкологии Южного Урала Ирина Гладкова назвала нависший над Челябинском ядовитый смог «неприятной визуализацией».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министру экологии Челябинской области Ирине Гладковой пришлось отбиваться от вопросов участников встречи южноуральского губернатора Бориса Дубровского и представителей движения «Стоп ГОК».

«Что произошло после отъезда президента? Смог. Конца улицы Цвиллинга не видно. Что происходит?», – обратился член координационного совета движения Василий Москавец к главе региона. Однако Борис Дубровский переадресовал вопрос министру экологии.

Чиновницу вопрос не смутил. Г-жа Гладкова напомнила о действующих в Челябинске неблагоприятный метеорологических условиях, назвав их почему-то «крайне неблагоприятными». Хотя синоптики объявили режим НМУ 1 степени опасности – это наиболее легкая степень НМУ.

При этом министр отметила, что пока превышений опасных вещей в воздухе нет (ранее в ГУ МЧС по региону заявили, что в воскресенье в ряде территорий области зафиксировали незначительное превышение ПДХ по формальдегиду).

«Сегодня у нас туман, – объяснила Ирина Гладкова плотную дымку, затянувшую город. – Да, визуализация неприятная. Есть запах, но он в предельно допустимой концентрации».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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