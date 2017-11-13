Власти Южного Урала: долевое строительство должно уйти

Глава Южного Урала не видит будущего у модели долевого строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский считает, что вопрос отказа от строительства жилых домов с привлечением средств дольщиков давно назрел.

«Модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора переходить к другим, более цивилизованным формам работы. Риски должны лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях. Я считаю, что отказ от долевого строительства и переход на систему привлечения банковского финансирования точно поможет уйти от проблемы дольщиков. Чем быстрее мы к этой модели перейдем, тем раньше забудем о тех ситуациях, которые есть не только в Челябинской области, но и в России в целом. Для этого на федеральном уровне нужно принять ряд законодательных инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную поддержку», – заявил Борис Дубровский.

Глава региона также отметил, что проблемы дольщиков в Челябинской области не всегда связаны только с недобросовестностью застройщика. В ряде случаев строительные компании ошиблись с финансовой моделью или переоценили динамику развития строительного рынка.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», ситуацию в долевом строительстве в конце октября обсуждали на оперативном совещании президента с членами федерального правительства. В итоге было принято решение плавно перейти от долевого строительства к механизму проектного финансирования. Решить задачу в короткие сроки невозможно: сегодня на деньги дольщиков строится до 90% жилых домов – это намного дешевле, чем брать кредит. Поэтому предложение отказаться от «долевки» вызвало недовольство среди девелоперов. Сразу же последовали заявления, что в этом случае стоимость жилья резко возрастет, а регионах с рынка может уйти до 90% игроков – работать с маржой около 30% – 40% желающих немного.

Однако подобная аргументация не устроила президента России Владимира Путина. Как говорится в перечне поручений главы государства, в ближайшие три года планируется исключить вложения средств граждан в строительство многоквартирных домов и другой недвижимости.

Правительству РФ «совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как следует из документа, предложения должны быть представлены до 15 декабря нынешнего года. Ответственными за это назначены премьер Дмитрий Медведев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и руководитель АО «АИЖК» Александр Плутник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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