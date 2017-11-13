Российские селяне не могут оторваться от онлайн-игр

Связисты изучили особенности досуга сельских жителей России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «МегаФон», любимое развлечение в селах и деревнях – онлайн-игры в соцсетях. Этому досугу абоненты ежедневно посвящают минимум час времени.

Так мобильный интернет помогает сельским жителям бороться с осенней хандрой, которая обычно наступает после садово-огородных работ.

«Интересно, что с начала осени абоненты маленьких населенных пунктов скачали в сети «МегаФона» в 5 раз больше данных, чем жители мегаполисов. Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» – интернет-фавориты у сельчан. Самыми востребованными темами стали юмор, здоровье и новости о событиях в стране, а пик активности пришелся на вечерние часы: с 20:00 до 21:00», – рассказал технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Самые качающие абоненты находятся в небольших селах с населением не более 1 тысячи человек. Здесь один пользователь интернета в среднем ежедневно качает объем трафика, сравнимый с просмотром 10 фильмов в HD-качестве.

ТОП самых качающих уральских поселений:

1. Деревня Сёла Пермского края – здесь проживают самые «продвинутые» интернет-сёрферы, потребляющие ежедневно по 28 ГБ.

2. Поселок Горбуновский Челябинской области и поселок Кордяга Кировской области – абоненты в этих посёлках качают в день по 18 ГБ.

3. Село Озерное Тюменской области и село Каркалай Республики Удмуртия – жители качают по 17 ГБ в день.

По оценке оператора, каждый четвертый абонент на Урале является активным интернет-серфером – он ежедневно проводит в сети не менее двух часов и открывает различные web-приложения до 100 раз за сутки. При этом интернет-пользователи успевают разговаривать по телефону в среднем по 20 минут в день.

Самые частые интернет-запросы сельчан связаны с медицинской тематикой – получить онлайн-консультацию врача, почитать справочную информацию о лекарствах или записаться на прием к специалисту.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.11.17

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