В Челябинске стартовал фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда» (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске дан старт третьему фестивалю кино и интернет-проектов «Человек труда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли фестиваль полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Игорь Холманских: «Зритель ждет фильмов о человеке труда»

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Торжественный старт мероприятия состоялся 13 ноября на площадке завода «Русские электрические двигатели». Красную ковровую дорожку расстелили на месте будущего цеха. В церемонии приняли участие известные деятели культуры, актеры, режиссеры, блогеры, сотрудники предприятий Уральского федерального округа. В рамках торжественного открытия кинофестиваля состоялось награждение лучших рабочих.

В этом году в программе кинофорума «Человек труда» заявлены основной конкурс игровых кинопроектов и неигровых (документально-постановочных) фильмов, конкурс телевизионного и интернет-контента, молодежный и сценарный конкурсы.

Заявки на участие в кинофестивале принимаются с 13 ноября 2017 года до 26 января 2018 года. Подробная информация на сайте trudfest.ru. Телефоны для справок: +7-343-350-00-40, +7-343-350-00-15.

В течение трех месяцев будет идти сбор проектов-участников, отбор информационных программ, онлайн-обучение и съемки молодыми командами историй о талантливых людях, новых профессиях и новой культуре труда.

22-26 февраля в Свердловской области запланированы показы конкурсных фильмов и специальных программ фестиваля. Церемония награждения победителей фестиваля «Человек труда» и финальный круглый стол состоятся 26 февраля 2018 года в Верхней Пышме.

«Человек труда» – единственный в истории современной России фестиваль кино и интернет-проектов, призванный привлечь внимание широкой зрительской аудитории к фильмам и медийным проектам, посвященным людям рабочих профессий.

В этом году фестиваль проходит уже в третий раз (впервые он состоялся в Челябинске в 2015 году) при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и проекта «Славим человека труда».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак, Николай Бутов

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