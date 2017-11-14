На Южный Урал нагрянули снегопады: ГИБДД выступило с предупреждением

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время на территории области в южных районах и горнозаводской зоне идут осадки в виде снега. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.
Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в этом направлении.
При неудовлетворительных погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия.
«Госавтоинспекция обращается к водителям и напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию между транспортными средствами», – говорится в сообщении.
На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением.
Челябинск, Виктор Елисеев
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