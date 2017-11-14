СМС с незнакомого номера стоил жительнице Снежинска 6 тысяч рублей

Мошенники увели со счета жительницы Челябинской области 6 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 36-летняя жительница Снежинска обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что с ее банковского счета похищены денежные средства.

Как установили полицейские, накануне женщина разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков. Получив с неизвестного номера сообщение с текстом: «Предлагаю обмен», она, не задумываясь, открыла его. После того, как горожанка «перешла» по ссылке, ее смартфон «завис» и отключился. После перезагрузки смартфона, жительнице Снежинска стали приходить сообщения о списании и переводе денежных средств с ее банковской карты. Женщина заблокировала «Мобильный банк» на смартфоне, но обнаружила, что с ее счета на неизвестные ей номера и счета переведено порядка 6 тысяч рублей.

В отделе дознания ОМВД России по ЗАТО Снежинск по данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицируемое частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Сотрудники полиции советуют гражданам быть бдительными, игнорировать MMS- и SMS-рассылки с незнакомых номеров и сразу удалять их. «Помните, что программа-вирус может маскироваться под что угодно: открытку, видео, обновления для мобильных приложений и другие вложения, – предостерегают в полицейском главке. – Кроме того, для защиты ваших данных стоит установить на смартфон антивирусную программу».

Челябинск, Виктор Елисеев

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