Крупный челябинский перевозчик «забыл» застраховать пассажиров

В Челябинске крупный частный перевозчик решил не страховать гражданскую ответственность.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска в ходе проверки исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом выявила нарушения требований законодательства в ООО «Первая Гильдия+», являющегося одним из крупнейших перевозчиков Челябинска, на маршруты которого ежедневно выходит 64 автобуса.
«Установлено, что ООО «Первая Гильдия+» осуществляло деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским пассажирским перевозкам без страхования гражданской ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, чем ставило под угрозу безопасность пассажиров и других участников дорожного движения», – констатировали в прокуратуре.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением старшего государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Челябинской области директор ООО «Первая Гильдия+» оштрафован на 40 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.11.17
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