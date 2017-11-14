Крупный челябинский перевозчик «забыл» застраховать пассажиров

В Челябинске крупный частный перевозчик решил не страховать гражданскую ответственность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска в ходе проверки исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом выявила нарушения требований законодательства в ООО «Первая Гильдия+», являющегося одним из крупнейших перевозчиков Челябинска, на маршруты которого ежедневно выходит 64 автобуса.

«Установлено, что ООО «Первая Гильдия+» осуществляло деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским пассажирским перевозкам без страхования гражданской ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, чем ставило под угрозу безопасность пассажиров и других участников дорожного движения», – констатировали в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением старшего государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Челябинской области директор ООО «Первая Гильдия+» оштрафован на 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.17

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