РМК доказывает безопасность своих проектов: на Михеевском ГОКе произошел крупный пожар

Почти 5 часов понадобилось пожарным, чтобы потушить предприятие Русской медной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о серьезном пожаре на Михеевском горно-обогатительном комбинате, принадлежащем Русской медной компании, южноуральцы сообщили в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области информацию подтверждают. По их данным, о возгорании в строящемся здании, расположенном в Варненском районе, стало известно в 14:12 13 ноября. Пожар ликвидирован в 18:50. В тушении принимали участие 30 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

По некоторым данным в результате пожара погибли два человека. По официальной информации, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что Михеевский ГОК принадлежит Русской медной компании, начавшей строительство Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе, в 20 километрах от Челябинска. Многие горожане выступают категорически против появления вблизи городской черты и недалеко от Шершневского водохранилища (единственного питьевого источника агломерации) «объекта повышенной опасности». В РМК, в свою очередь, уверяют в его полной безопасности. В качестве примера такой промышленной и экологической безопасности в компании чаще всего упоминают Михеевский ГОК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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