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  2. 14 Ноябрь 2017

В Челябинске иномарка вылетела на остановку: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Челябинске иномарка вылетела на остановку: есть пострадавшие (ВИДЕО)

На северо-западе Челябинска после столкновения автомобиль въехал в толпу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в Калининском районе и был зафиксирован камерой наружного наблюдения.

Около 9:30 на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского Volkswagen Polo, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. От удара вторую машину вышвырнуло на остановку общественного транспорта. Сбив по пути рекламную конструкцию, иномарка врезалась в группу готовившихся к посадке пассажиров и, развернувшись.

По данным отдела пропаганды ГИБДД Челябинска, один из пострадавших был госпитализирован. В каком состоянии находится мужчина, не известно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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