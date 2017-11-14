Монашки или пироманы? В южноуральском селе вспыхнул 13-й пожар с начала года

В Челябинской области неизвестные упорно поджигают дома на улицах одного из сел.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре противопожарной службы Челябинской области, 13 ноября утром в очередной раз вспыхнул дом в селе Булзи Каслинского района. Это уже 13-й пожар в Булзях с начала этого года и второй пожар за ноябрь.

4 ноября в 1:05 ночи загорелся деревянный дачный дом по улице Мира. Он полностью сгорел вместе со всеми надворными постройками. Поскольку владельцев не было дома, возгорание обнаружили и пожарных вызвали не сразу, а огнеборцам из ближайшей пожарной части №223, что дислоцируется в селе Тюбук, добираться за 15 километров.

13 ноября другой дачный дом тоже вспыхнул на улице Мира. Но было уже 8 утра, поэтому очевидцы появились сразу. Тем более рядом идет строительство жилого дома священника местного храма. И местные жители вместе с обитательницами расположенного рядом женского монастыря тут же организовали тушение подручными средствами и сдерживали натиск огня до приезда пожарных. Сам дом удалось спасти, сгорели только его крыша и хозяйственные постройки. Отстояли и дом священника. Для этого в течение 4-х часов огнеборцы тушили пламя, проливали пепелище водой, разбирали тлеющие завалы и дважды ездили на заправку водой.

Но самое главное, что эти пожары не являются случайностью – это явная череда умышленных поджогов, отмечают в противопожарной службе. Первая волна таких пожаров прошла в Булзях в августе 2013 года, когда в селе сгорел дом культуры и несколько домов. Вторая началась в октябре этого года. И горят при этом только нежилые или дачные дома на улицах Мира и Октябрьской.

Именно эти две улицы ведут к знаменитому в нашей области памятнику архитектуры 19 века – Храму Покрова Пресвятой Богородицы и женскому монастырю, которые в последние два года стали активно восстанавливаться. И недоброжелатели стали подозревать в поджогах служителей храма и обитательниц монастыря, которые якобы таким образом хотят расширить свою территорию. «Это, конечно же, не соответствует действительности, – уверены в противопожарной службе. – Более того, именно Божьи служители инициировали в своем селе создание добровольной пожарной команды: в селе есть пожарный автомобиль, за ним закреплен водитель. Правда, он ни разу не выезжал на пожары, поскольку глава поселения никак не может найти денег на бензин».

Проведенное расследование доказало, что в селе явно действует пироман, заявляют пожарные. Практически все пожары произошли ночью. А 15 октября два дома на соседних улицах загорелись с разницей в 25 минут. По фактам пожаров возбуждены уголовные дела. Но виновник не найден.

«В самих Булзях уполномоченного полиции нет. Как только приезжий сотрудник полиции покидает село, там вспыхивает новый пожар, – рассказали в пресс-центре противопожарной службы. – Поэтому местные жители – а их чуть более тысячи – в постоянной тревоге за свое имущество и жизнь: в селе очень плотная застройка, дома в большинстве своем деревянные, а пожарное водоснабжение находится в неудовлетворительном состоянии. Кто же поможет жителям Булзей и установит поджигателя? Остается надеяться только на прокуратуру…»

Челябинск, Виктор Елисеев

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