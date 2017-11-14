В Челябинской области один человек погиб и шестеро пострадали в утреннем ДТП

На южноуральской трассе 6 человек пострадали и один погиб в лобовом столкновении легковушек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 14 ноября, около 8:00 часов на 120 километре автодороги Челябинск – Троицк, на территории Троицкого района.

57-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», по предварительной версии выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2104» под управлением мужчины, 1994 года рождения.

В результате ДТП два водителя и 5 пассажиров – женщины 42 и 36 лет, молодые люди 20 и 18 лет, а также 16-летняя девушка были доставлены в больницу Троицка с повреждениями различной степени тяжести. В медицинском учреждении водитель автомобиля «Hyundai Solaris» от полученных травм скончался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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