Старики и дети заражают друг друга: в Троицке четвертый год не могут отремонтировать вход в детскую поликлинику (ФОТО)

В поселке Троицкой ГРЭС четвертый год не могут отремонтировать вход в детскую поликлинику. Юные пациенты попадают в регистратуру через здание взрослого отделения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поход к врачу для маленьких троичан превращается в урок стойкости и бренности всего сущего одновременно, ведь взрослые пациенты поликлиники – как правило, люди пожилого возраста (учреждение находится в таком состоянии, что дееспособные жители предпочитают получать медицинские услуги в более «продвинутых» местах). Так что у юных горожан с малых лет появляется представлении о том, что их ждет в будущем.

Конечно же, как и за всякий урок, за этот тоже приходиться платить – своим здоровьем. Причем, обеим сторонам «эксперимента»: маленькие пациенты заражают пожилых, а пожилые – маленьких. Неудивительно. Ведь для того, чтобы попасть в здание детской поликлиники, сначала нужно пройти мимо регистратуры взрослой, подняться на второй этаж, всегда полный больными, пройти через переход, чтобы оказаться в соседнем крыле и, наконец, спуститься на первый этаж – в регистратуру.

И это отнюдь не добровольное решение юных пациентов, пожелавших вдруг пройти суровую философическую школу, или их родителей. Просто вот уже четвертый год иным способом попасть в здание детской поликлиники невозможно: «родной» вход (расположенный аккурат возле регистратуры) замурован после того, как разобрали ветхое крыльцо входной группы. Горожане глухо ропщут, но дело с мертвой точки не сдвигается.

В пресс-службе администрации Троицка сообщили, что власти города в курсе ситуации. Дело в том, что ремонт медучреждения должен был закончиться еще весной прошлого года. Однако подрядчик, выигравший конкурс, сделав работу примерно наполовину, исчез. Теперь медицинское учреждение (находящееся, к слову, в подчинении областных властей) выясняет с ним отношения в арбитражном суде.

«На основании соглашения от 20 ноября 2015 года, заключенного между министерством здравоохранения Челябинской области и ГБУЗ «Областная больница города Троицк», были выделены целевые денежные средства из областного бюджета в размере 3 миллионов 100 тысяч рублей для проведения ремонтных работ в поликлинике ГБУЗ «Областная больница города Троицка», расположенной в поселке ГРЭС, – рассказали в пресс-службе мэрии. – 29 декабря 2015 года между ИП и медицинским учреждением был заключен контракт на выполнение ремонтных работ в поликлинике (детской поликлиники и женской консультации). После аукциона цена контракта была определена в 945 тысяч 368,45 рубля. При этом 283 тысячи 610,54 рубля предпринимателю перечислили в качестве аванса. Срок выполнения работ – до 26 марта 2016 года».

Однако, по данным пресс-службы администрации Троицка, в установленный срок работы, предусмотренные условиями контракта, выполнены не были. «Начиная с 25 февраля 2016 года в адрес ИП неоднократно направлялись письма, претензии, требования и уведомления по вопросу неисполнения им условий контракта», – отмечают чиновники. Наконец, 22 апреля 2016 года предприниматель предоставил медицинскому учреждению гарантийное письмо, где обязался полностью сдать объект в течение 21 календарного дня. «Однако до настоящего момента работы по ремонту в поликлинике в полном объеме не выполнены», – сообщают в пресс-службе.

Подрядчик не раз приглашался на объект с целью комиссионного фиксирования выполненных объемов и видов работ (контрольного замера) по контракту, однако ни разу не присутствовал, отмечают в мэрии. Акт фиксации фактически выполненных объемов и видов работ был направлен предпринимателю, но не был им подписан.

Наконец, 2 ноября 2016 года лечебное учреждение обратилось в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о расторжении контракта, обязании передать строительную площадку по акту приема-передачи, а также взыскании штрафа и пени на общую сумму порядка 130 тысяч рублей.

В свою очередь, подрядчик 21 декабря 2016 года ИП обратился в суд с встречным исковым заявлением к больнице, требуя обязать заказчика принять работы, выполненные в рамках контракта, на сумму 567 тысяч рублей и взыскать задолженность в размере 283 тысяч рублей.

В ходе судебных заседаний предприниматель ходатайствовал о назначении судебной экспертизы. Суд назначил экспертную организацию. Однако до настоящего момента экспертное заключение не предоставлено: на последнем судебном заседании срок экспертизы продлен до 14 декабря нынешнего года. На этот же день назначено и следующее заседание суда.

Между тем, по состоянию на 12 сентября 2017 года примерный объем фактически выполненных работ и готовность объекта составили: детская поликлиника – 40%; женская консультация – 50%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пока единственное, чего удалось добиться, – вернуть строительную площадку в ведение медицинской организации. «На сегодняшний день ГБУЗ «Областная больница города Троицка» составлена дефектная ведомость невыполненных работ, подготовлена проектно-сметная документация для окончательного выполнения работ по ремонту в поликлинике, – заявили в мэрии. – Проектно-сметная документация передана в структурное подразделение министерства здравоохранения Челябинской области для проверки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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