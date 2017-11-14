Чебаркульские коммунальщики пользовались скважинами без лицензии

Южноуральских коммунальщиков оштрафовали за нарушение законодательства о недропользовании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля провело проверку соблюдения требований законодательства о недропользовании ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения».

Установлено, что в нарушение норм действующего законодательства ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения», не имея лицензии на право пользования недрами, осуществляет добычу подземных пресных вод из трех скважин.

В связи с этим, в отношении предприятия городским прокурором возбуждены 3 дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения постановлений прокурора министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» оштрафовано на 2,4 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.17

Старики и дети заражают друг друга: в Троицке четвертый год не могут отремонтировать вход в детскую поликлинику (ФОТО). / В Челябинской области один человек погиб и шестеро пострадали в утреннем ДТП. / Монашки или пироманы? В южноуральском селе вспыхнул 13-й пожар с начала года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»