Оперативненько: после задержания дольщицы «Яркой жизни» против застройщика возбудили уголовное дело

На следующий день после задержания дольщицы ЖК «Яркая жизнь», вышедшей на одиночный пикет у здания прокуратуры Челябинской области, в отношении руководства компаний, строивших комплекс, возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера к зданию надзорного ведомства пришла женщина и остановилась рядом с прокуратурой с плакатом «Жилой комплекс «Яркеая жизнь». Обманутый дольщик».

На встречу к организатору протестной акции вышел сотрудник прокуратуры. Пикетчица отказалась называть свое имя и фамилию. На предложение подать заявление в прокуратуру, женщина сообщила о необходимости согласовать свои действия с другими участниками инициативной группы дольщиков. В ответ сотрудник надзорного ведомства оставил ей необходимый номер телефона.

В связи с проведением одиночного пикета прокурор области Александр Кондратьев поручил организовать проверку соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов на Краснопольской площадке.

«Установлено, что руководители ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про», ООО «Сервис-Проект» сообщили участникам долевого строительства заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства многоквартирных домов микрорайона «Яркая жизнь», – констатировали в надзорном ведомстве. – При этом в установленные сроки строительство не завершили, документы по вводу в эксплуатацию не оформили, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства направили на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более миллиона рублей».

По результатам проверочных мероприятий в следственной части УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств участников долевого строительства при возведении жилых домов микрорайона «Яркая жизнь». Отметим, что все указанные компании входят в холдинг «Майлстоун Девелопмент».

Напомним, проблемы со сдачей жилья у финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» начались год назад, когда два соучредителя на неопределенный срок отложили стройку четырех десятиэтажек. В итоге владельцы недостроев не сошлись во мнениях и поделили активы. Один из бизнесменов пока безрезультатно пытается продолжить стройку замороженных объектов, другой уехал заграницу и уже долгое время отказывается выходить на связь.

Примечательно, что закончить даже один дом оставшийся в Челябинске бизнесмен не может: все подведенные к его многоэтажке коммуникации проходят через дом экс-компаньона.

Тем временем, так и не дождавшись обещанных квартир, челябинцы обратились с заявлением о включении их в реестр обманутых дольщиков. По закону это возможно по истечению 9 месяцев с момента прекращения строительства. Однако решения по данному вопросу в министерстве строительства региона до сих пор не принято.

Челябинск, Виктор Елисеев

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