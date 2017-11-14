В центре Челябинска трамвай снова сошел с рельсов

Движение трамваев в Металлургический район Челябинска встало из-за схода вагона с рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 16:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинская. Об этом сообщают в сообществе «Подслушано Челябинский транспорт».

«Был предварительно сход при движении на северо-запад», – написал администратор группы. В результате возникла пробка из десятка трамваев. В итоге трамваи маршрутов №14 и №19 направлялись до центра. Маршруты №15, №16, №22 доезжали до остановки «Теплотехнический институт».

Около 17:00 вагон, ставший виновником затора, проследовал в сторону Теплотеха.

Как отмечают в сообществе «Подслушано Челябинский транспорт», это далеко не первый подобный инцидент с участием трамваев. «Третий сход за полмесяца», – сообщил один из участников группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.17

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