Решили отыграться за визит президента: НМУ на Южном Урале продлили еще на день

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в 6 муниципалитетах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на территории Челябинска, Коркино, Карабаша, Сатки, Магнитогорска и Троицка до 11 часов 15 ноября сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением теплого фронта, являются неблагоприятными факторами, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. Предприятия города и области проинформированы о возникновении НМУ 1-й степени. На территории Челябинской области передвижными лабораториями и стационарными постами продолжается мониторинг и забор проб окружающего воздуха.

В органы власти, надзорные ведомства, единые дежурно-диспетчерские службы продолжают поступать звонки от населения. Организована адресная работа с обращениями граждан. Сегодня сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Челябинской области выезжали и проводили заборы проб окружающего воздуха в Металлургическом, Ленинском, Советском, Курчатовском районах областного центра. По результатам замеров превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

Между тем, социальные сети пестрят жалобами челябинцев на удушье и едкий запах. Активно комментировать ситуацию со смогом горожане начали уже ночью, и к середине дня в соцсетях насчитывались сотни сообщений о невозможности дышать минувшей ночью, крайне неприятном запахе химикатов и плотной завесе из тумана и выбросов, повисшей над Челябинском и его пригородами.

Наконец, в соцсетях появились призывы бойкотировать продукцию агрофирмы «Ариант», так как ее совладельцы являются также собственниками Челябинского электрометаллургического комбината – это предприятие челябинцы считают одним из главных ответственных за катастрофическую, по их словам, ситуацию с воздухом в Челябинске.

Отметим, НМУ в Челябинске сохраняются уже подряд четвертые сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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