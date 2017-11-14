Челябинцы разыграли ограбление магазина: полиция талант не оценила

В Челябинске приятели инсценировали ограбление супермаркета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский» установили причастность двух молодых людей к инсценировке разбойного нападения в одном из магазинов. Ими оказались ранее несудимые местные жители, 1995 и 1997 годов рождения.

Вечером 13 ноября один из молодых людей, работавший продавцом-кассиром в одном из магазинов известной торговой сети сообщил по телефону 02 о том, что неизвестный, угрожая ему пистолетом, вытащил из кассы более 50 тысяч рублей, после чего скрылся.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» организовали проведение проверки. Однако во время опроса кассира полицейские выяснили, что ограбление было инсценировано. Дело в том, что «пострадавший» и «грабитель» оказались давними приятелями. Вместе они и разработали весь план мнимого ограбления.

После этого личность и место нахождения второго соучастника были установлены. Нагрянув к нему домой, стражи порядка обнаружили в квартире «предмет, используемый в качестве оружия» и часть похищенных денежных средств.

В настоящее время решается вопрос о квалификации преступных деяний соучастников, принятии процессуального решения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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