В Челябинске суд отказался признать кредитные обязательства общим долгом супругов

Челябинец не смог доказать в суде, что бывшая жена должна отвечать за его кредиты перед банками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда Челябинска, областной суд отклонил апелляцию местного жителя, пытавшегося оспорить решение судебной инстанции района.

Ранее Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к бывшей супруге о признании кредитных обязательств совместными долгами супругов, а также по встречному иску его жены о разделе совместно нажитого имущества.

В ходе разбирательства челябинец рассказал, что в период брака на его имя были оформлены девять кредитных карт в трех коммерческих банках. Средства были потрачены на нужды семьи, настаивал экс-супруг и требовал признать общими долгами кредитные обязательства на сумму 1 миллиона 376 тысяч рублей. И взыскать с горожанки половину – порядка 690 тысяч рублей.

В свою очередь, бывшая жена настаивала на признании совместно нажитым в браке движимое имущество на общую сумму 641 тысяча 920 рублей и денежной компенсации в 320 тысяч 960 рублей. Челябинка объяснила, что во время их семейной жизни был произведен дорогостоящий ремонт их жилья. И поскольку в раздел включены предметы, находящиеся в единоличном пользовании ее бывшего мужа, а также имущество, демонтаж которого невозможен в силу изготовления по индивидуальным заказам или утраты товарной ценности, денежная компенсация будет вполне уместна.

Исследовав материалы дела, суд сумел разделить движимое имущество, так что челябинка получила деньгами лишь 9 тысяч 710 рублей. В удовлетворении иска экс-супруга и вовсе было отказано.

Мужчина с таким решением не согласился и направил апелляцию в Челябинский областной суд. Он настаивал, что кредитные обязательства возникли исключительно в интересах семьи, так как полученные по ним денежные средства были израсходованы на продукты питания, проведение ремонтных работ в квартире, где проживали вместе экс-супруги. В свою очередь, его бывшая жена заявила, что не давала согласия па получение заемных средств, и кредитками муж пользовался исключительно в своих личных интересах. К тому же о большей части кредитных карт она даже не знала, отметила женщина.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда не нашла оснований для отмены решения суда. «Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что доказательств, с безусловностью свидетельствующих о том, что заемные денежные средства были потрачены истцом именно на нужды семьи, равно как и того, что ответчику было своевременно известно о существовании кредитных обязательств, в материалах дела не имеется», – констатировали в суде. А, следовательно, для признания долгов бывшего супруга перед банками общими нет оснований.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.11.17

Челябинцы разыграли ограбление магазина: полиция талант не оценила. / Решили отыграться за визит президента: НМУ на Южном Урале продлили еще на день. / В центре Челябинска трамвай снова сошел с рельсов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»