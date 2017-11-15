В Челябинской области грузовик вылетел на тротуар: двое погибли

Полиция Златоуста выясняет обстоятельства аварии со смертельным исходом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 ноября, около 8:00 часов на пересечении улиц имени Ленина и Калинина.

Водитель, управляя грузовым автомобилем «Foton», по предварительным данным не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар и совершил наезд на здание и трех пешеходов.

В результате ДТП один человек доставлен в больницу Златоуста, двое от полученных травм скончались на месте. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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