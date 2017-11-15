В Катав-Ивановске менеджер крупного банка «нагрела» кредитные организации на полтора миллиона

Жительница Катав-Ивановска предстанет перед судом за хищение у банков свыше 1,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, мошенничестве в сфере кредитования, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также легализация денежных средств.

По версии следствия ранее судимая за мошенничество женщина в период с июня по ноябрь 2016 года, работая менеджером по обслуживанию клиентов кредитно-кассового офиса филиала одного из крупных банков, а также исполняя обязанности финансового консультанта, совершила хищение денежных средств банка на общую сумму свыше 830 тысяч рублей, оформив на 12 клиентов банка договоры потребительского кредитования без их ведома.

Кроме того, в декабре 2016 года горожанка в сговоре с неустановленным лицом похитила деньги другого банка, взяв в кредит 452 тысячи рублей якобы на покупку у соучастника автомобиля «Шкода».

В этот же период она похитила около 290 тысяч рублей у еще одного банка, оформив кредит на приобретение автомобиля «Лада Гранта», не планируя его отдавать. Впоследствии она продала купленный автомобиль на запчасти.

В ходе расследования уголовного дела для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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