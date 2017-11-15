В Челябинске из-за смога задержали концерт Киркорова

Филипп Киркоров опоздал на собственный концерт в Челябинске из-за «экологической и метеорологической ситуации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», певец заранее извинился перед челябинцами за задержку концерта в «Инстаграме», предупредив о переносе времени начала шоу.

«К сожалению, сложившаяся экологическая и метеорологическая ситуация в Челябинске, никак не дает нам возможности, со вчерашней ночи, целый день вылететь из Москвы к вам, – написал певец. – Но тем не менее, в московском аэропорту Шереметьево мы только что услышали долгожданное «Объявляется посадка на Челябинск, и простите за многочасовую задержку». Мы вылетаем к вам, но увы, стрелки часов неумолимо приближаются к 19 часам, к началу концерта, но мы обязательно прорвемся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако смога, и начнем концерт не в 19:00, а в 20:00».

Напомним, в Челябинске с утра воскресенья действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 1 степени опасности. Режим НМУ был снят лишь сегодня в 11:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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