На Южном Урале поймали конокрада-рецидивиста

В Челябинской области конокрад увел у фермера полсотни лошадей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Аргаяшскому району поступило сообщение от местного жителя, что 14 ноября около 7:30 неизвестные взломали забор загона животноводческой фермы ОА «Совхоз Акбашевский» в деревне Акбашева, Аргаяшского района, и похитили 49 лошадей. Сумма ущерба составила около 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудникакми полиции задержан37-летний мужчина, житель Кизильского района, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

В ОМВД России по Аргаяшскому району возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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