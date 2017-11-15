Директора челябинского театра обвинили в мелком взяточничестве

Директору челябинского театра предъявили обвинение в мелком взяточничестве и присвоении.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области обвинение в совершении должностных преступлений предъявлено директору муниципального Нового художественного театра.

По версии следствия, руководитель учреждения культуры летом 2016 года получил взятку в 10 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за продление договора на выполнение работ, заключенного предыдущим директором театра. Кроме того, администратор, используя служебное положение, в период 2016-2017 годов присвоил средства учреждения, подписывая акты выполнения хозяйственных работ сторонними организациями, которые фактически не производились. В общей сложности таким путем директор НХТ положил себе в карман более 235 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается возможная причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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