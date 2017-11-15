На Таганае два рабочих пострадали при расчистке ЛЭП

Два лесоруба пострадали во время работы на территории национального парка «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, тревожный вызов поступил на пульт Златоустовского спасотряда во вторник, 14 ноября.

Бригада из пяти мужчин работала в районе ЛЭП возле Малого Тесьминского водохранилища на территории национального парка «Таганай». Для того чтобы линии электропередач не зарастали деревьями, работники осуществляли расчистку леса, но для некоторых благополучно завершить служебные дела не удалось.

Еще 13 ноября 42-летний мужчина во время выполнения работ поскользнулся и упал со склона. В результате сильно травмировал спину, а на следующий день уже не мог пошевелиться от боли. Второй из группы, мужчина 1991 года рождения, утром при разжигании костра получил ожоги на ногах и руках.

Прибыв на место, сотрудники Златоустовского спасательного отряда на квадроцикле транспортировали в медицинское учреждение мужчину с ожогами, а затем и второго пострадавшего. Его переложили на носилки и на машине эвакуировали до бригады скорой помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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